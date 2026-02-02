https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/smvak-ostrava-loni-v-malych-vodnich-elektrarnach-vyrobily-vic-elektriny
SmVaK Ostrava loni v malých vodních elektrárnách vyrobily víc elektřiny

2.2.2026 01:17 (ČTK)
Diskuse: 2
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) loni ve svých sedmi malých vodních elektrárnách v areálech centrálních úpraven vody a významných vodojemů vyrobila 4,92 gigawatthodiny elektřiny, o 0,17 gigawatthodiny více než před rokem. Letos začne stavět další tři malé vodní elektrárny a chystá i výstavbu prvních fotovoltaických elektráren v čistírnách odpadních vod. ČTK to sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.
 
Všechny tři centrální úpravny vody, které má podnik ve Vítkově, Frýdlantu nad Ostravicí a Vyšních Lhotách, loni vyrobily více elektrické energie, než spotřebovaly pro svou činnost. "Několikanásobně přesáhla výroba zelené elektrické energie spotřebu také v areálech tří významných vodojemů Ostravského oblastního vodovodu v Ostravě-Krásném Poli, Bílově a Frýdku-Místku," uvedl mluvčí. Zařízení ve frýdecko-místecké části Zelinkovice vyrobilo tolik elektřiny, že by to celoroční spotřebu areálu pokrylo více než pětkrát.

"Malé vodní elektrárny jsou budovány v provozech úpraven vody na přivaděčích surové vody z údolních nádrží. Efektivní provoz je zajištěn díky stálému průtoku a dostatečnému spádu přiváděné vody," uvedl Síbrt. Vyrobená elektřina se primárně spotřebovává přímo v místě, přebytky firma dodává do sítě.

"Aktuálně je podepsaná smlouva s dodavatelem tří malých vodních elektráren do areálů našich tří významných vodojemů v Krmelíně, Bruzovicích a Bludovicích. Po výrobě turbín a souvisejících technologických komponent by měly být stavby a instalace letos zahájeny. Hotovo bude v příštím roce, v Bruzovicích s ohledem na větší množství stavebních úprav pravděpodobně v roce 2028," uvedl generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.

V roce 2030 by podle něj měl být podnik energeticky soběstačný z 50 procent. Dosáhne toho kombinací energetických úspor například v podobě instalace efektivnějších technologických celků, jako jsou dmychadla v čistírnách odpadních vod, a navýšením výroby zelené energie.

V čistírnách mají SmVaK 12 kogeneračních jednotek, které využívají bioplyn z kalů. Loni kromě tepla využívaného pro vytápění vyrobily celkem 3,64 gigawatthodiny elektřiny.

"Společnost má aktuálně vydána tři stavební povolení na výstavbu fotovoltaických elektráren v areálech čistíren odpadních vod v Příboru, Kopřivnici a Třinci. Následovat by měla povolení pro instalaci těchto parků v čistírenských areálech v Havířově a Karviné," uvedl Síbrt.

Výstavba prvních elektráren by podle něj mohla začít ještě letos. "S již instalovanou fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 19,8 kWp (kilowatt-peak) na střeše sídla společnosti v Ostravě-Mariánských Horách tak po dokončení pěti plánovaných parků dosáhne celkový instalovaný výkon hodnoty 3175,7 kWp," uvedl Síbrt.

SmVaK Ostrava jsou největší vodárenskou firmou v Moravskoslezském kraji a patří i mezi největší v zemi. Vodu dodávají více než 730.000 lidí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, ale také do části Olomouckého kraje nebo do polského pohraničí.

Všechny komentáře (2)
SV

Slavomil Vinkler

2.2.2026 08:16
MVE silně ovlivňují a likvidují biodiverzitu.
Odpovědět
DF

Daniel Fiala

2.2.2026 10:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jestli jsem pochopil informace z článku správně, tak tady jde o turbíny "v trubkách". Čili továrna na vodu využívá své zařízení k výrobě el.en. To je ku prospěchu věci, zejména pokud tím snižuje svoji náročnost na energii dodané zvenku tedy náklady.

A pálit bioplyn z kalů je jednoznačně skvělá věc, úspora, teplo, vlastní zdroj en. a podstatné odstranění (transformace) emisí. Proto taky prakticky všechny "bioplynové" stanice na ČOVkách byly postaveny ještě než se rozjelo dotační zelené šílenství. Prostě efektivita, technologie, úspory. Kdysi kdesi byly k dispozici všechny "obnovitelné" zdroje ČR a jejich setříděním jsem žasnul, jak právě ty čistírenské provozy začaly ještě před dotační sprchou. PROSTĚ SE VYPLATÍ!

A kdyby si v článku odpustili demagogii s názvem "zelená energie", byl bych si připadal jako v dávných 90. kdy se popisovala fakta mnohem víc, než lakovala skutečnost.

Zdroje energie jsou malé a velké, efektivní a prodělečné, spolehlivé a nestálé, průmyslové a domácí, s plusy a mínusy, ale rozhodně ne zelené. To je čirý grínvošink a prasení jazyka.

MVE na řekách udělají nesrovnatelně víc škody než užitku a to zcela neobnovitelně. Jejich dotace by měli co nejdříve skončit. Řeky jsou zničené příliš a my si navíc další poškozování platíme z eráru. Díky zelené ideologii se chováme jako totální pitomci.
Odpovědět
 
