SmVaK Ostrava loni v malých vodních elektrárnách vyrobily víc elektřiny
"Malé vodní elektrárny jsou budovány v provozech úpraven vody na přivaděčích surové vody z údolních nádrží. Efektivní provoz je zajištěn díky stálému průtoku a dostatečnému spádu přiváděné vody," uvedl Síbrt. Vyrobená elektřina se primárně spotřebovává přímo v místě, přebytky firma dodává do sítě.
"Aktuálně je podepsaná smlouva s dodavatelem tří malých vodních elektráren do areálů našich tří významných vodojemů v Krmelíně, Bruzovicích a Bludovicích. Po výrobě turbín a souvisejících technologických komponent by měly být stavby a instalace letos zahájeny. Hotovo bude v příštím roce, v Bruzovicích s ohledem na větší množství stavebních úprav pravděpodobně v roce 2028," uvedl generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.
V roce 2030 by podle něj měl být podnik energeticky soběstačný z 50 procent. Dosáhne toho kombinací energetických úspor například v podobě instalace efektivnějších technologických celků, jako jsou dmychadla v čistírnách odpadních vod, a navýšením výroby zelené energie.
V čistírnách mají SmVaK 12 kogeneračních jednotek, které využívají bioplyn z kalů. Loni kromě tepla využívaného pro vytápění vyrobily celkem 3,64 gigawatthodiny elektřiny.
"Společnost má aktuálně vydána tři stavební povolení na výstavbu fotovoltaických elektráren v areálech čistíren odpadních vod v Příboru, Kopřivnici a Třinci. Následovat by měla povolení pro instalaci těchto parků v čistírenských areálech v Havířově a Karviné," uvedl Síbrt.
Výstavba prvních elektráren by podle něj mohla začít ještě letos. "S již instalovanou fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 19,8 kWp (kilowatt-peak) na střeše sídla společnosti v Ostravě-Mariánských Horách tak po dokončení pěti plánovaných parků dosáhne celkový instalovaný výkon hodnoty 3175,7 kWp," uvedl Síbrt.
SmVaK Ostrava jsou největší vodárenskou firmou v Moravskoslezském kraji a patří i mezi největší v zemi. Vodu dodávají více než 730.000 lidí na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, ale také do části Olomouckého kraje nebo do polského pohraničí.
Online diskuse
Všechny komentáře (2)
Slavomil Vinkler2.2.2026 08:16
Daniel Fiala2.2.2026 10:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
A pálit bioplyn z kalů je jednoznačně skvělá věc, úspora, teplo, vlastní zdroj en. a podstatné odstranění (transformace) emisí. Proto taky prakticky všechny "bioplynové" stanice na ČOVkách byly postaveny ještě než se rozjelo dotační zelené šílenství. Prostě efektivita, technologie, úspory. Kdysi kdesi byly k dispozici všechny "obnovitelné" zdroje ČR a jejich setříděním jsem žasnul, jak právě ty čistírenské provozy začaly ještě před dotační sprchou. PROSTĚ SE VYPLATÍ!
A kdyby si v článku odpustili demagogii s názvem "zelená energie", byl bych si připadal jako v dávných 90. kdy se popisovala fakta mnohem víc, než lakovala skutečnost.
Zdroje energie jsou malé a velké, efektivní a prodělečné, spolehlivé a nestálé, průmyslové a domácí, s plusy a mínusy, ale rozhodně ne zelené. To je čirý grínvošink a prasení jazyka.
MVE na řekách udělají nesrovnatelně víc škody než užitku a to zcela neobnovitelně. Jejich dotace by měli co nejdříve skončit. Řeky jsou zničené příliš a my si navíc další poškozování platíme z eráru. Díky zelené ideologii se chováme jako totální pitomci.