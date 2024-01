Šnečí farma na Přerovsku ročně vyrábí tuny šnečích pochoutek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Šnečí maso je spojováno hlavně s francouzskou gastronomií, svoji tradici má ale i v české kuchyni. Například za první republiky, kdy byl patrný francouzský vliv na kuchyni mnohých předních českých hotelů, nebyly šnečí pokrmy ničím výjimečným.

Až deset tun hotových produktů ze šnečího masa a kaviáru může ročně vyrobit šnečí farma v Nahošovicích na Přerovsku, která se tak řadí mezi největší tuzemské producenty těchto delikates. Farma má vnitřní a venkovní chov severoafrických šneků Helix aspersa Maxima i zpracovatelkou část. Šnečím masem a pochoutkami z této svaloviny zásobuje vyhlášené restaurace a některé velkoplošné prodejny. Část produkce exportuje do Francie, řekl ČTK jednatel farmy Vlastimil Čevela.

"Máme vnitřní i venkovní chov šneků, ale specializujeme se hlavně na koncové produkty. Mezi naše odběratele patří špičkové restaurace po celé republice, hlavně v Praze. Spolupracujeme například s kuchařem Ondřejem Slaninou, šnečí maso dodáváme restauraci v Tančícím domě či zámeckému hotelu Chateau St. Havel. Naše produkty lze koupit i na Rohlíku.cz, v pražském Globusu a nově také v Makru," uvedl Čevela. Kuchyňská úprava syrového šnečího masa v domácích podmínkách je podle Čevely velmi zdlouhavý proces, který zabere zhruba čtyři hodiny, což může mnoho lidí od konzumace tohoto dietního masa odradit. "Naše produkty si zákazník vloží do trouby na deset minut a poté je už může jíst," podotkl Čevela.

Vnější chov šneků v Nahošovicích slouží hlavně k prezentaci, většinu masa ke zpracování farmě v Nahošovicích dodávají spřátelení chovatelé. Venkovní chov šneků je podle Čevely vystaven značným rizikům. Může ho rychle zdecimovat nenadálá průtrž mračen s přívaly vody nebo predátoři. "Zažil jsem letní sezóny, kdy byla velká vedra a ptáci sháněli potravu. Přišel jsem do výběhu, zatleskal a zpod krmných desek vyletěla hejna ptáků. Prostě mi vyzobali celý chov," řekl Čevela.

Nápad chovat šneky dostal Čevela roce 2014, o rok později zprovoznil první venkovní výběh pro šneky. "Potřeboval jsem najít využití pro naši hospodářskou usedlost a přilehlé pozemky. Zavadil jsem tehdy dnes už o mého konkurenta z Rakouska, jeho chov mě zaujal a volba padla na šneky," uvedl Čevela, který po nocích studoval zkušenosti chovatelů šneků z Francie, Španělska, Portugalska a Polska.

"Polští chovatelé jsou před námi tak 15 let," podotkl. Čevela si pro chov vybral šneky Helix aspersa Maxima, jejichž výhodou je, že dosahují pohlavní zralosti již za šest měsíců. "Mají vysokou a kvalitní produkci kaviáru, velmi chutná játra a jsou adaptabilní na naše klimatické podmínky," uvedl Čevela.

Šnečí maso je spojováno hlavně s francouzskou gastronomií, svoji tradici má ale i v české kuchyni. "Například za první republiky, kdy byl patrný francouzský vliv na kuchyni mnohých předních českých hotelů, nebyly šnečí pokrmy ničím výjimečným. Většinou se ale jednalo o šneky zahradní sbírané v přírodě," uvedl Čevela. Tradici v roce 1948 na 40 let přerušil nástup komunistů k moci. "Komunisté ze šneků udělali buržoazní jídlo a dělník je nesměl jíst. Přitom oni sami organizovali sběry a šneky vyváželi do Francie. Češi na šneky za 40 let zapomněli a teď jim zas začínají chutnat," řekl Čevela.

