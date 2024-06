Sněmovna podpořila rychlejší povolování staveb jaderných bloků

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Povolovací procesy pro stavbu nových jaderných bloků i malých modulárních reaktorů v Česku se zřejmě zrychlí. Počítá s tím novela atomového zákona, kterou dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna. Atomové právo je podle vlády nutné připravit hlavně na příchod nových jaderných technologií, hlavně malých a středních modulárních reaktorů (SMR), aniž by byla dotčena potřebná úroveň bezpečnosti. Jaderná energie má být podle současných plánů státu spolu s obnovitelnými zdroji hlavním zdrojem tuzemského energetického mixu. Stát proto připravuje stavbu nových reaktorů i malých modulárních bloků."Hnutí ANO podporuje novelu atomového zákona," řekl poslanec ANO Roman Kubíček. Uvedl, že jde o naprosto nezbytnou změnu pro urychlení výstavby nových jaderných zdrojů i výstavbu modulárních reaktorů. Poukazoval však na to, že v Česku se nevzdělává dostatečný počet odborníků na jaderné obory. Předlohu podpořil i klub SPD.

Novelizace podle vlády vychází ze zkušeností s fungováním nového atomového zákona z roku 2017. Některé přístupy by mohly být nastaveny účinněji, míní kabinet. Úpravy by proto měly především omezit regulatorní zátěž při projednávání staveb v rámci státní správy. Jde především o technické změny. Novelu je zároveň nutné přizpůsobit novým technologiím, jako jsou modulární reaktory. Dosavadní zákon totiž s nimi nepočítal. Úpravy byly podle dokumentu nutné také kvůli novým mezinárodním standardům v jaderné energetice.

Novela podle vlády předpokládá změny ve stanovení poplatků za ukládání radioaktivního odpadu. Konkrétní částky pak stanoví navazující nařízení vlády. "Celkově se předpokládá posílení příjmů tzv. jaderného účtu," uvádí vláda.

Novela je podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost nezbytná, protože při zachování stávajícího atomového zákona by hrozilo, že se spuštění nových jaderných technologií zdrží nebo i zastaví. "Tím by mohlo dojít k ohrožení energetické bezpečnosti České republiky a zabránění dosažení klimatických cílů," podotkl úřad ve zprávě pro vládu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v polovině června obdrželo od polostátní energetické skupiny ČEZ oznámení o vyhodnocení nabídek na stavbu až čtyř jaderných bloků v Česku. V závěru dubna je podaly francouzská společnost EDF a korejská firma KHNP. ČEZ následně nabídky analyzoval. Vládě předal jejich vyhodnocení i s vlastním doporučením o preferovaném pořadí nabídek. Detaily neuvedl. Vláda by podle dosavadního harmonogramu měla vybrat vítěze tendru v červenci, do konce srpna by pak měla rozhodnout i o počtu stavěných reaktorů. Se spuštěním prvního z nich nyní stát počítá v Dukovanech v roce 2036.

Ještě předtím by měl v Česku začít fungovat také první malý modulární reaktor. ČEZ ho plánuje postavit v Temelíně. Další modulární reaktory společnost plánuje i na dalších místech, patří mezi uvažované náhrady za uhelné elektrárny.

Nynější atomový zákon platí od 1. ledna 2017. Upravuje mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření a na principu "od kolébky do hrobu" zahrnuje veškeré součástí životního cyklu jaderných zařízení.

