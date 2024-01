Sněmovní výbor podpořil s úpravami novelu k omezení havárií na vodách

30.1.2024 21:40

Mapování výpustí na 100 000 km vodních toků je zbytečné mrhání veřejnými prostředky. Na větších tocích mají Povodí s.p. podrobné pasporty toků se všemi kanalizačními výpustmi. Jsou účastníky každého stavebního řízení a kolaudace, potřebují je při údržbě a oprávách koryt vodních toků. Na malých vodních tocích nejsou velcí znečišťovatelé, kteří vypouštějí kyanidy a jiné toxické látky. Na Bečvě zřejmě postačilo provést monitoring a rozbory kalu z kanalizace ze Lhotky, která je nejblíže vzniku havárie.

Bohužel vodohospodářský úřad Zlínského kraje, který vydal DEZE integrované povolení k vypouštění odpadních vod, ani ČÍŽP v DEZE žádnou kontrolu, i když jediná DEZA byla jediná, která zpracovává tak velká množství toxických látek, které havárii mohly způsobit.

Dle provedených rozborů při havárii se odhaduje množství uniklých kyanidů do Bečvy na cca 40 kg. DEZA má povoleno vypouštět denně 1 kg kyanidů.

Enegoaqua by musela 2 - 3 měsíce shromažďovat všechny kyanidové vody a potom je všechny najednou vypustit do Bečvy, což je prakticky vyloučeno.

Vodohospodářský úřad Zlínského kraje je zodpovědný za kontrolu provozu ČOV DEZY a může nařídit on line monitoring provozu a není potřeba vymýšlet nové zákony.

V současné době DEZA provádí v souladu s integrovaným povolením rozbory 24 hod slévaných vzorků 1 x měsíčně, což je s ohledem na provoz s vysokým rizikem žalostně málo. Nejhorší je že vodohospodářský orgán nenařídil ani po třech letech zpracovat havarijní plán likvidace havárie při úniku kyanidů z DEZY do Bečvy. Pokud by se havárie opakovala zřejmě by se opakoval i caos před třemi roky. zřejmě to někomu vyhovuje.

Odpovědět