Ombudsman: Novela nepřinesla jasná pravidla pro zvládání havárií na řekách

Novela vodního zákona podle ombudsmana nepřinesla jasná pravidla pro zvládání ekologických havárií na řekách. Novela platí od letošního srpna. Ombudsman apeloval na její přijetí už v roce 2021 v souvislosti s vyšetřováním toho, jak úřady postupovaly při zneškodnění ekologické katastrofy na Bečvě. Naléhavost změny zákona potvrdila i havárie na říčce Trkmance na Hodonínsku, do které se loni po požáru galvanovny dostaly nebezpečné látky. Vodní zákon nevyjasňoval, co mají úřady při havárii dělat a co přesně je jejich úkolem. Nová právní úprava situaci příliš nezlepšila, uvedl ombudsman."Už při přípravě novely jsem upozorňoval ministerstvo (životního prostředí), že pravidla pro to, kdo má likvidaci havárie vést a jak při tom postupovat, nejsou jasná. Mé připomínky ministerstvo nevyslyšelo. Bez toho, aby úřad věděl, jak má zneškodňování havárie řídit, postrádá novela vodního zákona smysl," uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Veřejný ochránce práv doplnil, že ministerstvu se v novele podařilo nastavit principy ohlašování havárií. Další úpravu pravidel však považuje za naléhavou. "Vyzvali jsme ministerstvo, aby nejpozději do začátku roku 2025 připravilo novelu prováděcí vyhlášky. Už dříve jsme požadovali, aby vydalo také metodiku, která upřesní, co mají jednotlivé subjekty při havárii dělat a jak má odpovědný úřad práce řídit," doplnil ombudsman.

Už ekologická katastrofa na řece Bečvě v roce 2020 poukázala podle ombudsmana na nedostatky ve vodním zákoně. Obrátil se proto na ministerstvo, aby ohlašování havárií zpřehlednilo. Dále požadoval, aby ministerstvo upřesnilo, který úřad odstraňování havárie řídí, a vyjasnilo, v čem práce spočívají.

O tři roky později se situace opakovala na případě říčky Trkmanky. Prošetřování postupu úřadů při likvidaci tamní havárie ombudsman letos v říjnu ukončil. Vyplynulo z něj, že práce řídila Česká inspekce životního prostředí. Řídit práce však měl vodoprávní úřad Kyjov a Krajský úřad Jihomoravského kraje. Pokud ministerstvo nepřipraví novelu prováděcí vyhlášky v souladu s tím, co doporučuje ombudsman, hrozí, že budou nejasnosti v řízení likvidací havárií přetrvávat, míní ombudsman.

