Odvolací soud rozhodl, že provoz a rozšíření detenčního centra na Floridě může pokračovat
Většina však konstatovala, že projekt financovaný státem Florida nevyžaduje takový druh přezkumu dopadu na životní prostředí, jaký je potřebný u stavebních projektů financovaných z federálních zdrojů.
Ačkoli guvernér Floridy Ron DeSantis i ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová uvedli, že federální vláda zaplatí za rozšíření detenčního zařízení, neexistují žádné důkazy o tom, že by na výstavbu skutečně byly použity federální prostředky, uvedl soud.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti USA na sociálních sítích označilo rozhodnutí za "obrovské vítězství".
"Alligator Alcatraz" je odlehlé detenční centrum pro migranty asi 60 kilometrů od Miami v rozlehlé subtropické mokřadní oblasti hemžící se aligátory, krokodýly a krajtami. Trump po prohlídce zařízení 1. července řekl, že aligátoři žijící v místních mokřadech budou hrát roli ostrahy.
Zařízení připravované na málo využívané přistávací dráze v Everglades pojme na 1000 přistěhovalců bez dokladů, kteří tam mají být zadržováni ve velkých stanech běžně používaných při přírodních katastrofách. Výstavba detenčního zařízení v odlehlých a ekologicky citlivých mokřadech znepokojila ekology i ochránce lidských práv.
