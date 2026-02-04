https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soud-v-berline-opet-zakazal-soukrome-pouzivani-posypove-soli
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Soud v Berlíně opět zakázal soukromé používání posypové soli

4.2.2026 18:47 | BERLÍN (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Správní soud v Berlíně ve zrychleném řízení znovu zakázal soukromé používání posypové soli, které kvůli extrémnímu zimnímu počasí dočasně německá metropole povolila. Soud tak vyhověl stížnosti, kterou kvůli návratu soli k posypu náledí podala ekologická organizace Svaz na ochranu přírody Německa (NABU), napsala dnes agentura DPA. Ta poznamenala, že technickou sůl k posypu mohou nicméně nadále podle zákona používat berlínské technické služby BSR.
 
Německá města se od solení cest odklonila kvůli nepříznivým dopadům na životní prostředí, zejména na vegetaci a spodní vodu. Jako alternativa se používá písek či štěrk.

Na konci ledna vydalo berlínské vedení mimořádné povolení k používání posypové soli, a to s platností do 14. ledna. Rozhodnutí bylo podle deníku Tagesspiegel překvapivé, protože berlínská senátorka pro dopravu a klima Ute Bondeová, jejíž funkce odpovídá zemské ministryni, původně s takovým krokem nesouhlasila.

O povolení soli žádal i primátor města Kai Wegner, který chtěl využít všechny možnosti k zajištění bezpečnosti na zledovatělých chodnících.

NABU se proti postupu Bondeové ohradil a povolení napadl u soudu, který dal nyní svazu za pravdu. Podle soudu rozhodnutí senátorky postrádá právní základ.

V Berlíně tak posypovou sůl mohou nadále používat jen technické služby, a to úsporným způsobem s ohledem na životní prostředí.

Berlín nebyl jediným německým městem, které se k posypové soli kvůli dlouhodobému náledí rozhodlo vrátit. Solit umožnil například Hamburk, který krátkodobé pozastavení zákazu do 13. února zdůvodnil upřednostněním ochrany životů a zdraví lidí.

Online diskuse

Pražská EVVOluce

