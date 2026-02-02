https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/sef-pro-dopravu-nemeckeho-autoklubu-po-obhajobe-ekologickych-poplatku-skoncil
Šéf pro dopravu německého autoklubu po obhajobě ekologických poplatků skončil

2.2.2026 17:07 | BERLÍN (ČTK)
Diskuse: 1
Z pozice šéfa pro dopravu největšího německého autoklubu ADAC odstoupil Gerhard Hillebrand. Učinil tak poté, co mezi členy vyvolal značné pobouření kvůli tomu, že obhajoval navýšení cen paliv jako prostředek k dosažení klimatických cílů. O Hillebrandově odchodu informoval autoklub v tiskovém prohlášení.
 
Hillebrand podle dokumentu dospěl k závěru, že v zájmu ADAC a jeho důvěryhodnosti musí vyvodit ze svého vyjádření osobní důsledky. Prezident ADAC Christian Reinicke rozhodnutí svého kolegy ocenil.

Hillebrand v prosincovém rozhovoru s deníkem Neue Osnabrücker Zeitung prohlásil, že poplatky za oxid uhličitý jsou správným nástrojem k dosažení klimatických cílů. "Lidé potřebují pobídky, aby přešli ke klimaticky šetrným alternativám dieselových a benzinových aut," řekl.

Tato vyjádření, která v praxi obhajovala znatelné navýšení paliv, vyvolala mezi členy podráždění a tvrdou kritiku. Řada lidí na protest zrušila členství v klubu. Deník Die Zeit uvedl, že tak udělalo asi 60 000 osob.

ADAC má v 84milionovém Německu asi 22 milionů členů. Základní členství, jehož součástí je pomoc při automobilových poruchách a nehodách v Německu, stojí 54 eur (1300 Kč) ročně.

PN

Petr Novotný

2.2.2026 20:45
Kdyby lhal mohl si funkci udržet, že mluvil pravdu musel odejít.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

