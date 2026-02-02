Šéf pro dopravu německého autoklubu po obhajobě ekologických poplatků skončil
2.2.2026 17:07 | BERLÍN (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Hillebrand v prosincovém rozhovoru s deníkem Neue Osnabrücker Zeitung prohlásil, že poplatky za oxid uhličitý jsou správným nástrojem k dosažení klimatických cílů. "Lidé potřebují pobídky, aby přešli ke klimaticky šetrným alternativám dieselových a benzinových aut," řekl.
Tato vyjádření, která v praxi obhajovala znatelné navýšení paliv, vyvolala mezi členy podráždění a tvrdou kritiku. Řada lidí na protest zrušila členství v klubu. Deník Die Zeit uvedl, že tak udělalo asi 60 000 osob.
ADAC má v 84milionovém Německu asi 22 milionů členů. Základní členství, jehož součástí je pomoc při automobilových poruchách a nehodách v Německu, stojí 54 eur (1300 Kč) ročně.
Všechny komentáře (1)
PN
Petr Novotný2.2.2026 20:45
Kdyby lhal mohl si funkci udržet, že mluvil pravdu musel odejít.Odpovědět