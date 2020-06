Soud začne v září řešit tzv. krkonošskou kauzu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Krajský soud v Hradci Králové by měl 7. září začít projednávat takzvanou krkonošskou kauzu. ČTK to řekl mluvčí soudu Jan Kulhánek. Obžaloba byla podána pro trestné činy dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU, poškození a ohrožení životního prostředí a zneužití pravomoci úřední osoby. Krkonošská kauza se vztahuje především k městu Pec pod Sněžkou a území svěřenému do péče Správy KRNAP. U soudu se bude zodpovídat osm fyzických a jedna právnická osoba.

"Hlavní líčení bylo nařízeno na termín 7. až 11. září 2020," řekl ČTK Kulhánek. Případem by se měl zabývat senát pod vedením předsedy Petra Mráky.

Mezi obžalovanými je také starosta Pece Alan Tomášek, bývalý ředitel Krkonošského národního parku (KRNAP) Jan Hřebačka nebo společnost SIVIA CZ, a.s. se sídlem v Peci pod Sněžkou.

Obžaloba je podaná pro dva skutky, první se týká projektu Herní krajiny Pecka a druhý úložiště zeminy. V prvním případě jde o podezření o pokus dotačního podvodu v souběhu s poškozením finančních zájmů EU a zneužití pravomoci úřední osoby.

Druhý skutek se týká také zneužití pravomoci úřední osoby a navíc přečinu poškození a ohrožení životního prostředí. V případě dokonání prvního skutku mohla vzniknout škoda přes 30 milionů korun, v souvislosti s dotacemi škoda ale nevznikla. U druhého skutku není případná škoda předmětem trestního řízení. Některým obviněným hrozí až 12 let vězení.

