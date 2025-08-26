https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/soudkyne-zakazala-zadrzovani-dalsich-migrantu-v-detencnim-zarizeni-na-floride
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Soudkyně zakázala zadržování dalších migrantů v detenčním zařízení v národním parku na Floridě

26.8.2025 17:05 (ČTK)
Ostrůvek v Everglades, Florida, USA
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | IKAI / Wikimedia commons
Americká soudkyně zakázala zadržování dalších migrantů v detenčním zařízení přezdívaném Aligátoří Alcatraz, které leží v národním parku Everglades na Floridě. Rovněž zakázala jeho další výstavbu a nařídila jeho částečnou demontáž. Soudkyně Kathleen Williamsová souhlasila s organizacemi na ochranu životního prostředí, podle kterých zařízení ohrožuje národní park a tamní chráněné živočichy a rostliny, informují agentury.
 
Stát Florida, který se s federální vládou spojil ve výstavbě areálu, se už proti rozhodnutí soudkyně odvolal.

Úřady jsou v souladu se čtvrtečním rozhodnutím soudkyně povinny do 60 dnů odstranit všechny generátory, plynové, kanalizační a jiné odpadní nádrže a kontejnery, které byly a místě nainstalovány. Musejí rovněž odstranit část oplocení a osvětlení v zařízení. Soudkyně podle agentury AP uvedla, že očekává, že obsazenost zařízení do té doby klesne přesunem migrantů do jiných zařízení.

Williamsová opatřením formalizovala dočasné zastavení výstavby, které nařídila před dvěma týdny. Mezitím svědci pokračovali ve výpovědích v rámci několikadenního soudního slyšení.

Zadržovací středisko bylo v červnu narychlo postaveno za pouhých osm dnů na téměř nevyužívané přistávací dráze v mokřadech Everglades na Floridě, kde žijí mimo jiné aligátoři a krajty. Do velkých bílých stanů běžně používaných při přírodních katastrofách byly umístěny drátěné klece s dvoupatrovými postelemi.

Zadržení migranti agentuře AFP popsali zařízení jako špinavé místo, kde je s nimi špatně zacházeno, jsou porušována jejich práva a nedostává se jim dostatečné lékařské péče. V prostoru bez oken téměř nevidí sluneční světlo a žijí pod neustále svítícími zářivkami, bez hodin nebo čehokoli jiného, podle čeho by mohli počítat dny.

Provoz zařízení by podle odhadů stál 450 milionů dolarů (9,5 miliard Kč) ročně a úřady tvrdí, že by mohlo pojmout až 5000 osob. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti projekt plánovalo z velké části financovat z peněz vyčleněných na program Federální agentury pro krizové situace (FEMA) na ubytování a služby.

Výstavba zařízení v odlehlých a ekologicky citlivých mokřadech, které leží zhruba 70 kilometrů západně od centra města Miami, znepokojila ekology i ochránce lidských práv. Ti projekt odsoudili jako krutý a nelidský.

Státní a federální vláda za 35 let vynaložily více než deset miliard dolarů (212 miliard Kč) na obnovení přirozeného toku vody do Everglades, který je největší zachovalou subtropickou divočinou ve Spojených státech. Rozsáhlé mokřady jsou domovem desítek ohrožených druhů, včetně plameňáků amerických, kapustňáků či krokodýlů amerických. Park je také klíčový pro zásobování vodou více než osmi milionů lidí v jižní Floridě.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
