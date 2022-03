Spalovna opatovické elektrárny nebude stát v katastru Opatovic nad Labem

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Velká spalovna komunálního odpadu, kterou plánuje vybudovat společnost Elektrárny Opatovice, nebude stát na katastrálním území Opatovic nad Labem. Obec v roce 2006 uspořádala referendum, které tento záměr odmítlo a na jehož základě byl změněn i územní plán Opatovic. Referendum je stále platné a obec je jeho výsledkem vázána, řekl ČTK starosta Opatovic Pavel Kohout.

"Oni to referendum překonávají tak, že tento objekt nebude stát v katastrálním území Opatovic nad Labem. Kde (bude), to mi neřekli, ale v našem ne. Tím se vypořádali s větou v územním plánu, že takovéto zařízení nemůže stát v areálu elektrárny v našem území," uvedl Kohout.

Elektrárna zasahuje také na katastrální území obcí Čeperka a Hrobice. Kde by měla budoucí spalovna stát, není jasné. "Zatím nejsem oprávněna to zmiňovat, protože jsme ještě ani nepodali zjišťovací řízení EIA. Jakmile ho podáme na příslušné úřady, bude to pravděpodobně zveřejněno na nových webových stránkách, které jsme k webu elektrárny Opatovice udělali, a bude to dohledatelné," řekla ČTK mluvčí elektrárny Hana Počtová

O umístění spalovny zatím nevědí ani okolní obce, elektrárna s nimi o tom oficiálně nejednala. "Až budu mít podklady, určitě bych udělala veřejnou schůzi nebo, pokud budou lidé chtít, i místní referendum. Vím, že v minulosti byl proti tomu odpor," uvedla starostka Čeperky Kristina Vosáhlová. Obec v současnosti pořizuje nový územní plán.

Informace nemá ani starosta Hrobic Libor Hrubeš. Jaký by byl postoj obyvatel, nechce v současnosti odhadovat.

Elektrárna počítá s tím, že by byla investorem i provozovatelem spalovny, poskytne pro ni pozemek i napojení na infrastrukturu. Zařízení by mělo mít kapacitu pro spálení 150.000 tun odpadu ročně. Spalovna by byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterým chce postupně nahradit dosavadní hnědé uhlí. Její výkon by měl pokrýt dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárna se odhaduje na několik miliard korun.

