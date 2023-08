Speciální úl hubí včelí roztoče pomocí sluneční energie, z ČR míří i do Japonska

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Pomocí sluneční energie hubí roztoče kleštíka včelího termosolární úl. Jde o český vynález, který prorazil i do světa. Včelstva v něm mají již tisíce včelařů. Nově míří na japonský trh. Firma Apis Innovation také vyvíjí s vědci antivirový přípravek pro včely, začne ho prodávat zřejmě příští rok. ČTK to na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka řekl Tadeáš Nováček z marketingu firmy.

"Je to termosolární úl a léčebné zařízení v jednom. Využíváme sluneční energie k přeměně na teplo, kterým pak zvyšujeme teplotu uvnitř úlu až na hranici 47 stupňů Celsia. Udržujeme v úlu teplotu od 42 do 47 stupňů po dobu dvou hodin, která je devastující pro parazita Varroa destructor, což je kleštík včelí. To je pro včely momentálně největší hrozba na světě. Díky našemu úlu nemusí včelaři používat chemická léčiva, aby uzdravili včely, mají zdravější, silnější včely a větší výnos medu," řekl Nováček.

V České republice používají úl tisíce včelařů. Firma s ním chce co nejvíc prorazit v zahraničí, v USA, Anglii či Německu. První prodeje tam již má. Do ciziny dosud dodala tisíce úlů, které vyvinul Roman Linhart.

"Zajímavost je, že jsme se spojili s jedním člověkem z japonského Tokia. Je to Čech, sám si nás našel a chce pomoci. Obeslal v Japonsku všechny včelařské spolky a projekt jim doporučil. Moc by se mu líbilo, kdyby se naše úly používaly na zelené střechy, které teď v Tokiu architekti hodně řeší," řekl Nováček.

Termosolární úl hubí roztoče pomocí sluneční energie. Studie dokázaly, že ve včelstvech se pak také méně vyskytují parazité rodu Nosema. Zepředu úlu jsou termosolární okénka, jimiž proudí světlo. Za nimi plech, který akumuluje teplo, jímž se úl přihřívá. "Díky tomu mají včely lepší tepelný komfort i přes zimu. Včelstva tak mají o týden až 14 dní rychlejší jarní rozvoj," řekl Nováček. Úl stojí kolem 18 000 Kč, běžný úl zhruba 5000 Kč.

Výnosy medu jsou v průměru o 40 procent vyšší než v normálním úlu, což potvrdily i studie. Podílely se na nich Jihočeská univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci. S vědci dokončuje nyní firma antivirový přípravek, jehož vývoj trval několik let a do nějž se zapojila i Palírna U zeleného stromu, která dodala alkohol. "Antivirový přípravek je na bylinné bázi. Sledujeme, jaké byliny účinkují proti včelím virům," řekl Nováček.

Úl je na trhu asi sedm let. Firma s několikamilionovým obratem a deseti zaměstnanci teď hledá investory, aby se mohla rozvíjet. Rovněž vyvíjí pro úl automatizovaný léčebný strop s elektronikou. Když včelař přijde, nasadí střechu a budou tam žaluzie, které samy ohlídají teplotu.

"Jdeme přírodní cestou. Snažíme se včelám zpátky navrátit jejich sílu a vitalitu bez používání chemických látek. Vidíme v tom budoucnost a možnost, jak mít zdravá včelstva. Letošní úhyn včelstev v Česku byl kolem čtyřiceti padesáti procent, což je alarmující číslo," řekl Nováček.

