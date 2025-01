Společnost zveřejnila podrobnosti ke zpracování lithia vytěženého v Krušných horách

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Společnost Geomet, která zkoumá ložisko lithia pod Cínovcem v Krušných horách, zveřejnila podrobnosti k závodu pro zpracování rudy včetně přepravního systému. I nadále počítá s přepravou rudy pásovým dopravníkem nebo lanovkou, k obojímu bude nutné vystavět stožáry nad korunami stromů nebo v lesním průseku. Systém bude v provozu nepřetržitě. Z překladiště na Teplicku se poveze ruda po železnici do areálu bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov na Chomutovsku. Vyplývá to z oznámení, na které upozornily Hospodářské noviny. O tom, zda se bude těžit, chce rozhodnout ČEZ do konce letošního roku.Kapacita zpracovatelského závodu je 3,2 milionu tun rudy ročně. Hlavním cílem záměru je produkce uhličitanu lithného pro výrobu baterií. Zároveň mohou být vyráběny i některé vedlejší produkty. Z dolu se ruda dopraví po pásu nebo lanovkou s vozíky do průmyslového areálu Dukla na Teplicku. Vykládat se ruda nebude mezi 22:00 až 06:00. Odtud se poveze do Prunéřova vzdáleného 60 kilometrů. Zbytkový materiál se bude ukládat na území Dolů Nástup Tušimice.

Ruda se bude drtit už v dole. Věže pro dopravník nebo stožáry lanovky budou vysoké zhruba 50 metrů nebo polovinu v případě, že nepovedou nad korunami stromů. Vliv záměru na životní prostředí se bude teprve hodnotit při tzv. EIA. Trasa překonává řadu údolí, přemosťuje silnici, klene se nad vodními plochami. Někteří místní se obávají, že bude mít významný vliv na krajinný ráz dotčené části Krušných hor. Překladiště v Újezdečku plánuje Geomet mezi zrušeným nádražím Teplice – Lesní brána a osadou Dukla. Původně se počítalo tady i se zpracovatelským závodem, proti tomu se ale razantně postavili místní a těžaři poté lokalitu změnili.

Geomet, jehož většinový podíl vlastní Severočeské doly patřící skupině ČEZ, se chce v dalších fázích přípravy zaměřit na zpřesňování technických, ekonomických a environmentálních detailů, které budou podkladem mimo jiné pro posouzení vlivů na životní prostředí. Ze zveřejněných podkladů vyplývá, že v Prunéřově ve zpracovatelském závodě by mohlo pracovat 500 lidí, v Dukle sto.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, v Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z diskutovaných témat před parlamentními volbami v roce 2017.

