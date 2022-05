Spolek: Developeři zastavějí na Lipně přes 200 hektarů, plánují 4500 lůžek

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | pxhere

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Podle spolku Lipensko pro život se na levém břehu lipenského jezera chystá až 16 developerských projektů, zastavělo by se přes 200 hektarů luk a lesů. Vzniknout by mělo 4500 rekreačních lůžek a přístavy pro stovky jachet. Petici spolku podepsalo víc než 3000 lidí, v červnu ji projednají krajští zastupitelé, řekli ČTK zástupci spolku. Podle některých starostů se zástavbou počítají územní plány již od 90. let 20. století.

"Největší problém spatřujeme v rozsahu developerské výstavby, která má přímý dopad na zhoršování kvality vody v Lipně. Hrozí, že brzy bude mít tak špatnou kvalitu, že se v ní nebude možné koupat. V tom vidíme velké ohrožení i stávajících podnikatelských aktivit na Lipně. Domníváme se, že hustota turismu na Lipensku už překročila udržitelnou míru," řekla předsedkyně spolku Pavla Setničková. Podle spolku žije v regionu asi 10.000 lidí, v létě je tam díky turistům až 35.000 lidí.

Nové stavby plánují investoři na různých místech od Nové Pece po Lipno nad Vltavou. Jeden z největších projektů jsou Karlovy Dvory, v katastru Horní Plané. Podle dokumentace ke stanovisku EIA bude na 27,5 hektaru asi 140 objektů. "Územní plánování s rozvojem levého břehu Lipna počítá, pravý břeh by měl být tabu. Celá lokalita byla schválená územním plánem, teď děláme EIA, jsou zpracované urbanistické studie," řekl ČTK Čestmír Luhan, jeden z jednatelů firmy BaHa, která zastupuje investora. Podle spolku vzniknou dva hotely o 100 pokojích, apartmány a dva přístavy pro 200 jachet. Firma uvedla, že návrh ctí existující přírodní fenomény a že počítá i s novou zelení ve větších celcích.

Podle některých obcí je potřeba, aby se z peněz investorů budovaly čističky odpadních vod nebo opravily silnice. Starosta Frymburku Oto Řezáč (STAN) to dává developerům jako podmínku. Snaží se, aby z velkých staveb měl městys prospěch. "Přitáhněme na každý okraj chatové osady velikou skruž, kanalizaci a nabídněme připojení (...). Lidé, kteří teď 'chrání přírodu', jsou z velké části chataři a nechtějí, aby tu měli rekreační objekt i ostatní. Máme v katastru tisíc rekreačních chat, vznikly hlavně v 70. a 80. letech pro lidi, kteří se zasloužili o budování socialismu, dostávali tady parcely," řekl ČTK Řezáč. Levý břeh Lipna podle něj vyčlenila v roce 1992 vláda jako území pro rekreaci a se stavbami počítají územní plány.

Jedenáct z 16 projektů, které zmapoval spolek, musí získat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí. Často i menší plánované stavby sousedí s vzácnými biotopy, zasahují do mokřadů. Podle spolku by se nemělo stavět v ochranném pásmu jezera. "Nejnovější data ukazují, že kvalita vody v přehradě se trvale zhoršuje. Zásadním problémem je nadměrný přísun živin do nádrže, přičemž jde zejména o zatížení fosforem," řekl ČTK člen spolku Vladislav Smolka. Rozhodující je podle něj fosfor, který se do vody dostává z čističek.

Nové projekty přinesou podle spolku víc hluku, znečištění i zvyšování cen a tedy i životních nákladů pro místní. "Přes bouřlivý nárůst zástavby v Lipně nad Vltavou tam počet obyvatel nestoupá. Jsou to sezonní pracovní místa, najíždí tam brigádníci. Brojíme proti formě turistiky, která bude tu oblast likvidovat. Třeba kovářovský poloostrov se kompletně zaplní stavbami," řekl Smolka. Jak dodal, problém je také to, že v regionu víceméně zanikly jiné způsoby obživy než z cestovního ruchu.

reklama