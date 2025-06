Opozice v Pardubicích prosazuje holubníky, město je považuje za neefektivní

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pardubická radnice nemá v plánu zřizovat městské holubníky jako hlavní způsob snižování populace holubů ve městě. Nepovažuje je za efektivní. Opoziční zastupitel Vít Ulrych (Koalice pro Pardubice/lidovci) si naopak myslí, že v jiných městech se osvědčují. Jsou humánnější než usmrcovat holuby plynem, řekl ČTK."Jsou s tím zkušeností ze zahraničí i z České republiky. Zkušenosti jsou z mého pohledu pozitivní podle referencí z měst, kde mám kontakty. Určitě to není tak, že holubi zmizí do 14 dnů, je to věc dlouhodobá. Chytání holubů a jejich zaplynování za mě není moc humánní způsob," řekl Ulrych.

Zastupitel holubníky navrhoval městu loni, přesnější důvody, proč je radnice nechce, dostal nedávno. Náměstkyně primátora Jiřina Klčová (ANO) obeslala zastupitelstvo s argumenty. Jako doplněk však holubníky nevyloučila.

"Není to tak, že bych je já nechtěla, spíš v tom společně s kolegy nevidíme takovou efektivitu, jak se snaží pan zastupitel Ulrych tvrdit. Holubník však může fungovat jako doplňkové řešení," řekla Klčová.

Náměstkyně se ptala v Plzni na jejich zkušenosti. Na zřízení holubníků jsou potřeba nemalé počáteční investice a poté každoroční provozní náklady, řekla.

"Centrum města je hojně využíváno pro městské akce a trhy. Ty s sebou nesou i dostatek potravy pro ptactvo, no a holubi pak nemají důvod do holubníku zalétávat na zrní, když mají dostatek jiné potravy venku," řekla Klčová. Odchyt holubů a jejich usmrcení podle ní vyjde levněji než postavení holubníku a jeho údržba.

Pardubice také vycházejí z reportáže TV Nova, která pro holubníky nevychází příznivě. "V reportáži také vystupují vědci z Mendelovy univerzity, kteří na základě studie dokládají, že redukce populace holubů prostřednictvím holubníků je neefektivní," řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Populace pomocí holubníků se snižuje tak, že v něm ptáci zahnízdí a vejce jsou jim odebrána. Pardubice zase každoročně přemnožené holuby odchytávají, naposledy v zimě to bylo 932 holubů. "Jsou likvidováni ve specializované firmě uspáním CO2. Jde o doporučený humánní postup," řekl Míča.

V Pardubickém kraji si naopak v Jevíčku nebo Moravské Třebové na Svitavsku holubníky pochvalují, mají je od jara. V Třebové je na okraji památkové rezervace na půdě bývalé základní školy. Starají se o něj úřednice z radnice.

"Na jaře se odchytalo asi 13 holubů, zavřeli se tam, oni zahnízdili, holubník se teď otevřel, holubi vylétli ven a budou se tam vracet. Náběh je pozvolný, ale vypadá to, že to bude fungovat," řekl místostarosta Václav Dokoupil (KDU-ČSL).

Moravskotřebovské úřednice odebírají vejce a do krmiva dávají ptákům léčiva, aby neroznášeli nemoci. Město se díky holubníku zbavuje také trusu. Jeden pták ho vyprodukuje až 12 kilogramů ročně.

"Máme v centru velké množství památek, holubí trus je ničí. Běžná likvidace holubů tohle nezajišťuje. Tím, že hnízdí na jednom stanovišti, odebírá se jim i trus, holubi tráví v holubníku většinu času," řekl Dokoupil.

