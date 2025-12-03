https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/novy-privadec-vody-ma-zlepsit-zasobovani-oblasti-dobrise-a-noveho-knina
Nový přivaděč vody má zlepšit zásobování oblastí Dobříše a Nového Knína

3.12.2025 21:40 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Na Příbramsku vznikne nový přivaděč vody, který bude zásobovat oblasti Dobříše a Nového Knína. Díky propojení s příbramskou vodovodní soustavou zajistí dodávky pitné vody do míst, která se nyní potýkají s jejím nedostatkem. Na projektu se dohodli zástupci Příbrami, Dobříše, Vodohospodářské společnosti Dobříš, Dobrovolného svazku Pokocábí, Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram a vodohospodářské společnosti 1.SčV, informovala ČTK mluvčí příbramské radnice Eva Švehlová.
 
Po dokončení projektové přípravy se s vlastní stavbou přivaděče a propojením obcí v oblasti Dobříše a Nového Knína počítá v letech 2027 až 2031. Náklady se podle dřívějších informací odhadují na 800 milionů korun.

"Podpis dohody je logickým pokračováním kroku, který jsme učinili již v květnu 2022. Tehdy jsme schválili memorandum o spolupráci na zásobování vodou mezi regiony," uvedl starosta Příbrami Jan Konvalinka (za ANO).

Na projektu podle něj už několik let pracuje Svazek obcí pro vodovody a kanalizace ve spolupráci s jednotlivými svazkovými obcemi, s městem Příbram a zástupci regionu Dobříše a nového Knína. "V principu jde o to, abychom byli schopni dodávat vodu z Vltavy našim sousedům na Dobříšsku a Novoknínsku, kde se pomalu, ale jistě rýsuje problém s kapacitou zdrojů a přiváděcího řadu," dodal Konvalinka.

Projekt má podle něj oboustranný přínos – na jedné straně vyřeší hrozící nedostatek pitné vody, na straně druhé umožní výrobu i prodej výrazně většího množství vody. To bude znamenat i lepší ekonomiku ve vztahu k režijním a výrobním nákladům, které jsou dnes.

