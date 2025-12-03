Nový přivaděč vody má zlepšit zásobování oblastí Dobříše a Nového Knína
"Podpis dohody je logickým pokračováním kroku, který jsme učinili již v květnu 2022. Tehdy jsme schválili memorandum o spolupráci na zásobování vodou mezi regiony," uvedl starosta Příbrami Jan Konvalinka (za ANO).
Na projektu podle něj už několik let pracuje Svazek obcí pro vodovody a kanalizace ve spolupráci s jednotlivými svazkovými obcemi, s městem Příbram a zástupci regionu Dobříše a nového Knína. "V principu jde o to, abychom byli schopni dodávat vodu z Vltavy našim sousedům na Dobříšsku a Novoknínsku, kde se pomalu, ale jistě rýsuje problém s kapacitou zdrojů a přiváděcího řadu," dodal Konvalinka.
Projekt má podle něj oboustranný přínos – na jedné straně vyřeší hrozící nedostatek pitné vody, na straně druhé umožní výrobu i prodej výrazně většího množství vody. To bude znamenat i lepší ekonomiku ve vztahu k režijním a výrobním nákladům, které jsou dnes.
