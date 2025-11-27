https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/v-kryrech-na-lounsku-maji-opet-pitnou-vodu-mozny-zdroj-znecisteni-odhalen
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
V Kryrech na Lounsku mají opět pitnou vodu, možný zdroj znečištění odhalen

27.11.2025 16:45 | KRYRY (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
V Kryrech na Lounsku mají ode dneška opět pitnou vodu v městské síti. Výsledky kompletních rozborů vzorků prokázaly, že v dodávané vodě nejsou bakterie ani jiné nežádoucí látky. Vodohospodáři odhalili při kontrolách tři nelegální propojení cizích zdrojů s veřejným vodovodním řadem, což by mohl být zdroj kontaminace. Oznámili to policii. ČTK to řekla mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová.
 
Celé Kryry, kde žije zhruba 2350 obyvatel, byly bez pitné vody od soboty. Lidé se předtím opakovaně obraceli na vodohospodáře s dotazem, zda je voda z kohoutku v pořádku. Výsledky rozborů opětovně ukázaly výskyt koliformních bakterií ve vzorcích z ulic Za Stodolami a Jezerní skýtající 22 odběrných míst pro 143 obyvatel.

Zaměstnanci deset dní dezinfikovali vodovodní řad, odkalovali, kontrolovali jednotlivé přípojky, odebírali vzorky a v akreditované laboratoři je vyhodnocovali. Po celou dobu zásobovali obyvatele Kryr cisternami, uvedla společnost ve zprávě zveřejněné na webu města.

Z výsledků rozborů bylo zřejmé, že do Kryr je přiváděna pitná voda ve všech parametrech odpovídajících legislativě. Při kontrolách odhalili pracovníci tři nelegální propojení cizích zdrojů s veřejným vodovodním řadem. "Opakovaně upozorňujeme, že je přísně zakázáno mít propojený jiný zdroj vody (např. studnu, vrt) s vodovodní přípojkou," uvedla firma. Vodohospodáři nyní předloží policii soupis veškerých opatření, která museli kvůli znečištění sítě učinit, a to včetně nákladů na zajištění třech cisteren s pitnou vodou.

Občané se na město obracejí s dotazy, které se týkají úhrady vodného a případných slev. Radnice na webu upozornila, že s největší pravděpodobností nebude nutné podávat individuální žádosti o slevu, ale poskytnuta bude pravděpodobně paušálně všem odběratelům. "Nyní jsme prioritně řešili obnovení zásobování pitnou vodou. Teď se budeme zabývat dalšími věcmi, které s přerušením dodávek souvisí," uvedla mluvčí.

Základní škola vyhlásila na úterý a středu ředitelské volno, protože školní jídelna nebyla schopna zajistit stravu. Nabídla možnost pobytu žáků ve školní družině. Mateřská škola zůstala otevřená s tím, že rodiče museli zajistit stravu pro své děti sami.

