V Kryrech na Lounsku mají opět pitnou vodu, možný zdroj znečištění odhalen
Zaměstnanci deset dní dezinfikovali vodovodní řad, odkalovali, kontrolovali jednotlivé přípojky, odebírali vzorky a v akreditované laboratoři je vyhodnocovali. Po celou dobu zásobovali obyvatele Kryr cisternami, uvedla společnost ve zprávě zveřejněné na webu města.
Z výsledků rozborů bylo zřejmé, že do Kryr je přiváděna pitná voda ve všech parametrech odpovídajících legislativě. Při kontrolách odhalili pracovníci tři nelegální propojení cizích zdrojů s veřejným vodovodním řadem. "Opakovaně upozorňujeme, že je přísně zakázáno mít propojený jiný zdroj vody (např. studnu, vrt) s vodovodní přípojkou," uvedla firma. Vodohospodáři nyní předloží policii soupis veškerých opatření, která museli kvůli znečištění sítě učinit, a to včetně nákladů na zajištění třech cisteren s pitnou vodou.
Občané se na město obracejí s dotazy, které se týkají úhrady vodného a případných slev. Radnice na webu upozornila, že s největší pravděpodobností nebude nutné podávat individuální žádosti o slevu, ale poskytnuta bude pravděpodobně paušálně všem odběratelům. "Nyní jsme prioritně řešili obnovení zásobování pitnou vodou. Teď se budeme zabývat dalšími věcmi, které s přerušením dodávek souvisí," uvedla mluvčí.
Základní škola vyhlásila na úterý a středu ředitelské volno, protože školní jídelna nebyla schopna zajistit stravu. Nabídla možnost pobytu žáků ve školní družině. Mateřská škola zůstala otevřená s tím, že rodiče museli zajistit stravu pro své děti sami.
