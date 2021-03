Spolek žádá poslance, aby se dřív než Dukovany dostavěl Temelín

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Blanka Štiková / Ekolist.cz Dostavba by mohla být podle spolku příležitost, jak překlenout očekávanou ekonomickou krizi v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Spolek Pro dostavbu Jaderné elektrárny Temelín poslal jihočeským poslancům, senátorům a dalším politikům otevřený dopis, v němž žádá, aby dali přednost dostavbě Temelína před elektrárnou Dukovany. Argumentuje spory ohledně tendru na dostavbu nového jaderného dukovanského bloku i tím, že výběrového řízení by se mohli zúčastnit všichni světoví dodavatelé. Odpověď čeká spolek do konce března. ČTK to řekla předsedkyně spolku Ivana Kerlesová.

Dopis poslali zástupci spolku i předsedům krajských organizací politických stran a hnutí zastoupených ve Sněmovně. "Vzhledem k trvajícím sporům souvisejícím s tendrem na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech a úvahám o vyřazení Číny a Ruska z výběrového řízení se nám, představitelům spolku Pro dostavbu JETE, jeví jako nejlepší řešení zahájení dostavby jaderné elektrárny Temelín. Ta je ve stejném stadiu připravenosti a přitom nemá stanoven limit v podobě výstavby bloku o maximálním výkonu 1200 megawatt (MW). Výběrového řízení se tak mohou zúčastnit všichni dodavatelé jaderné technologie v rámci světového trhu," uvedl spolek v dopise.

Dále uvádí, že s dokončením Temelína počítá Státní energetická koncepce. Dostavba by mohla být podle spolku příležitost, jak překlenout očekávanou ekonomickou krizi v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Spolek pro dostavbu JETE vznikl v červnu 2020. Má desítky členů. "V předsednictvu máme jaderného energetika, členy místní obyvatele (obcí) kolem Temelína i starosty Albrechtic nad Vltavou a Týna nad Vltavou," řekla Kerlesová, která loni neúspěšně kandidovala za hnutí Trikolóra na jihočeskou hejtmanku. Za stejné hnutí kandidoval loni do Senátu i starosta Albrechtic Miroslav Ušatý (SNK - Změna), senátorem se nestal. Kerlesová před týdnem členství v hnutí ukončila. Míní, že se z Trikolóry stává ultrapravice.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,75 terawatthodiny (TWh).

