Spotřeba plynů CNG a LNG loni v Česku i přes pandemii vzrostla

V Česku podle ČPS nyní jezdí přes 27 700 vozidel na CNG, o desetinu více než v roce 2019.

Spotřeba stlačeného zemního plynu (CNG) a zkapalněného zemního plynu (LNG) loni v Česku i přes koronavirovou pandemii vzrostla. Meziroční nárůst výtoče CNG, LNG a zemního plynu s příměsí biosložky, takzvaného BioCNG, činil 1,8 procenta. Celková spotřeba těchto plynů dosáhla na téměř 93 milionů metrů krychlových, uvedl Český plynárenský svaz (ČPS). Největší část, 90,4 milionu metrů krychlových, podle něj tradičně připadla na palivo CNG.

"Vysokou spotřebu zemního plynu v dopravě pomohly loni zajistit zejména městské autobusy. Pro města se CNG stává první volbou při zavádění ekologické dopravy. Pozorujeme také růst zájmu o LNG u kamionové dopravy a o BioCNG u řidičů osobních automobilů," řekla dnes výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská.

V Česku podle ČPS nyní jezdí přes 27 700 vozidel na CNG, o desetinu více než v roce 2019. Podle dat Svazu dovozců automobilů je v Česku registrováno zhruba 8,3 milionu vozidel všech kategorií. Podíl těch s pohonem na CNG tak činí zhruba tři desetiny procenta.

"Počet nákladních vozů na LNG se meziročně zvýšil z pěti na 26. Jasně rostoucí trend dokládají i plány firem na obnovu vozových parků v letošním roce. Ty již dnes potvrzují nákup dalších 20 tahačů na zkapalněný zemní plyn. Do dvou let se má rovněž zásadně rozšířit i plnicí infrastruktura LNG, a to z aktuálních dvou až na 20 veřejných stanic," uvedla Kovačovská.

V roce 2020 bylo podle svazu uvedeno do provozu rovněž 14 nových plnicích stanic CNG. S celkovým počtem 219 stanic disponuje Česká republika třetí nejpočetnější sítí v Evropě, uvedl ČPS. Výhodnost CNG a LNG proti tradičním pohonným hmotám podporuje mimo jiné spotřební daň.

Od začátku loňského roku sice stoupla spotřební daň na metr krychlový těchto plynů jako automobilých paliv z 1,44 Kč na 2,80 Kč, stále je ale významně nižší proti 12,84 Kč za litr benzinu. ČPS naopak kritizoval snížení spotřební daně na naftu o korunu na 9,95 Kč za litr, ke kterému došlo od začátku letošního roku.

