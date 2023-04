Spotřeba plynu v EU za šest měsíců do března klesla o 17,7 procent

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Spotřeba plynu v zemích Evropské unie od srpna 2022 do března 2023 klesla ve srovnání s průměrem za posledních pět let o 17,7 procenta. Země EU tak překonaly svůj cíl snížit spotřebu plynu v zimě o 15 procent. Vyplývá to z údajů , které zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Česká republika splnila stanovený cíl poklesu, i když snížení spotřeby bylo o něco nižší, než činil průměr zemí EU, vyplývá z údajů Eurostatu.

Země EU si loni stanovily dobrovolný cíl snížit do března spotřebu plynu o 15 procent. Tento cíl byl jedním z mnoha mimořádných opatření přijatých poté, co ruské dodávky po invazi na Ukrajinu klesly, což vyvolalo evropskou energetickou krizi.

Většina zemí cíl EU splnila. Spotřeba plynu se zvýšila jen na Maltě, která je nejmenším evropským konzumentem plynu, a to o 12,7 procenta. Nižší pokles než 15 procent zaznamenaly Irsko, Slovensko, Španělsko, Polsko, Slovinsko a Belgie. Naopak nejvíce klesla spotřeba ve Finsku, a to o 55,7 procenta. V Litvě se snížila o 40,5 procenta a ve Švédsku o 37,2 procenta.

Evropa letos zažila neobvykle teplou zimu, včetně období rekordních teplot, což pomohlo snížit poptávku po plynu na vytápění domácností. Analytici upozorňují, že nižší spotřebu plynu v zimě způsobila kombinace počasí, politik zaměřených na řešení energetické krize a snížení výroby v některých průmyslových odvětvích v reakci na vysoké ceny plynu.

Nižší spotřeba plynu také pomohla zemím EU ukončit zimu s neobvykle plnými zásobníky. V současnosti jsou zaplněné z 57 procent, což je více než dvojnásobek úrovně ve stejném období loňského roku, vyplývá z údajů organizace Gas Infrastructure Europe.

Evropské ceny plynu od prosince klesají právě díky relativně plným zásobníkům, mírnému počasí a slabší poptávce. V posledních týdnech se ceny snížily na nejnižší úroveň z doby před začátkem invaze na Ukrajinu, napsala agentura Reuters.

