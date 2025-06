Ekologické organizace: Neschválení lex plyn by byl krok zpět pro českou energetiku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ekologické organizace, které oslovila ČTK, varují, že neschválení novely energetického zákona, známé jako lex plyn, by znamenalo krok zpět pro českou energetiku. Senát návrh ve středu večer vrátil Poslanecké sněmovně k projednání. Přestože senátoři nezpochybnili klíčové prvky normy, navrhli úpravy, zejména v oblasti kontroly starších fotovoltaických elektráren."Senátory a senátorkami navržené vyškrtnutí individuálních kontrol starých fotovoltaik je pozitivní z hlediska jistoty podnikatelského prostředí. Teď je na Sněmovně, aby novelu dotáhla," uvedl Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí Duha.

Koželouh dodal, že ačkoliv k ní má výhrady, kdyby spadla pod stůl, byl by to pro energetiku nebezpečný krok zpět. "Novela přináší zjednodušení pro větrné elektrárny či první krok k uvolnění kapacit sítí pro nové projekty obnovitelných zdrojůe energie," řekl.

Návrat novely do Sněmovny kritizují i další ekologické organizace. Podle Edvarda Sequense ze sdružení Calla zákon v původním znění přináší potřebné urychlení povolování větrných elektráren. "To je dnes zoufale pomalé a některé kroky se zbytečně opakují. Podporuji schválení původní verze, protože do voleb už se podobný zákon nepodaří prosadit," uvedl. Dodatek ministra financí o opakovaných kontrolách fotovoltaik, které se již blíží ke konci své životnosti, označil za šikanózní, avšak chápe i jeho odmítnutí.

Podle Jaroslava Bicana z Greenpeace ČR novela obsahuje problematický bod, který umožňuje za určitých okolností dotovat provoz ztrátových uhelných elektráren. "Sněmovna schválila verzi novely, která možnost dotování zmírnila. Součástí právní úpravy jsou ale i pozitivní změny ohledně obnovitelných zdrojů," řekl. Nyní poté, co byl zákon Senátem vrácen do Sněmovny, podle něj ale hrozí, že v případě, kdy zákon nebude schválen, to spolu s dotováním uhelných elektráren odnesou i obnovitelné zdroje.

Novela zvaná lex plyn má urychlit povolování nových paroplynových elektráren. Povolovací procesy má zkrátit až o pět let, když paroplynové elektrárny by měly zajistit dostatečnou kapacitu pro výrobu elektřiny při očekávaném útlumu uhlí. Předlohu znovu posoudí Sněmovna, která před třemi měsíci téměř totožnou senátní změnu zákona odmítla.

