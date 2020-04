Správa KRNAP varuje před nedodržováním pravidel v NP

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Správa KRNAP V Krkonoších přibývá případů hrubého porušení pravidel KRNAP. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) nabádá návštěvníky hor k dodržování pravidel pro pohyb v NP a k respektování nouzového stavu. Sdělili to minulý týden zástupci Správy KRNAP. Na pohyb lidí v Krkonoších dohlížejí v terénu strážci KRNAP.

"V současné době si zvířata přivykají na svá hnízdiště, týká se to třeba extrémně vzácného a plachého sokola stěhovavého. Jakékoli jeho vyrušení může být pro něho až likvidační. Může k tomu dojít, když lidé v některých lokalitách vstoupí do volného terénu, kde nemají co dělat. Kdo nebude pravidla pro pohyb v KRNAP respektovat, musí počítat s přísným postihem," řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Na hřebenech Krkonoš je stále 20 až 100 centimetrů sněhu, v lavinových lokalitách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Po horách se tak pohybuje velký počet lidí.

"Je třeba zdůraznit, že Česká republika se stále nachází v nouzovém stavu, v rámci kterého se může cestovat pouze velmi omezeně. Připomínáme, že veškerá informační centra a muzea Správy KRNAP jsou uzavřena. Mimo provoz je také veškerá návštěvnická infrastruktura v obcích," uvedl Drahný.

V Krkonoších platí také řada dalších omezení. Některá střediska na svátky a víkend uzavřela parkoviště, aby omezila shlukování lidí na parkovištích a návštěvnost. Na území KRNAP se může parkovat jen na vyhrazených místech.

"Samozřejmě stále platí i to, že vstup do volného terénu v první zóně KRNAP je zakázán. S ohledem na uzavření státní hranice není možné chodit po hřebenové Cestě česko-polského přátelství a ani výstup na Sněžku z tradičních směrů, od Slezského domu a od Jelenky, není možný," uvedl Drahný.

Uzavřen je pro veřejnost i celý polský krkonošský národní park. "Žádáme veřejnost, aby respektovala vydaná nařízení Vlády ČR v rámci nouzového stavu a nezvyšovala svým cestováním riziko nákazy koronavirem covid-19," uvedli zástupci Správy KRNAP.

V Krkonoších přibývá případů hrubého porušení pravidel KRNAP. Správa zahájila několik správních řízení s možností udělení sankce až do výše 100.000 korun. Například jde o případ skupiny jezdců na sněžných skútrech, která se 1. dubna pohybovala v nejpřísněji chráněné zóně KRNAP.

reklama