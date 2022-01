Srna ve Varšavě útočila na kolemjdoucí: ve městě a okolí řádí vzteklina

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Free Photos / Pixabay Srna nakažená vzteklinou napadala kolemjdoucí ve čtvrti Wilanów na okraji Varšavy. Ilustrační snímek.

Srna nakažená vzteklinou napadala kolemjdoucí ve čtvrti Wilanów na okraji Varšavy; nemoc zcela změnila chování jinak plachého zvířete. Situace se stala natolik vážnou, že vládní úřady vyslaly varováním občanům před vzteklinou v okolí hlavního města, uvedl na svém webu list Gazeta Wyborcza. Situaci podle něj komplikují odpůrci očkování mezi majiteli psů a koček.

Veterinární inspekce v regionu zaznamenala podle deníku již 111 případů vztekliny; naposledy ji laboratoř potvrdila v úterý v případu uhynulé lišky nalezené u železniční trati. Mezi potvrzenými případy převládají lišky, bylo jich celkem 95. Vyskytl se ale i nakažený jezevec či vzpomínaná nepřirozeně agresivní srna, kterou myslivci nakonec uspali. Testy u ní následně potvrdily vzteklinu. Kvůli tomu se speciální opatření platná v okolí metropole vztahují i na Wilanów. Odborníci přitom předpokládají, že výskyt vztekliny je mnohem častější, než vypovídají potvrzené případy.

Nemoc se nevyhýbá ani domácím mazlíčkům. Zatím bylo potvrzeno sedm případů nákazy u koček a pět u psů. Hlavní nebezpečí ale tkví v tom, že od zvířete chovaného v domácnosti se nejsnáze může nakazit člověk. V tomto tisíciletí v Polsku na vzteklinu zemřeli dva lidé - v jednom případě zůstal přenos nákazy neznámý, v druhém majitele kousl do prstu vlastní kocour. Ale až dosud se nevyskytlo tak velké ohnisko jako nyní, upozornil polský deník.

"Vzteklina u lidí je smrtelná nemoc," upozornil list s tím, že mazovský vojvoda, jehož funkce odpovídá v Česku krajskému hejtmanovi, vydal nařízení uvalující dodatečné povinnosti na majitele psů a koček. V oblasti postižené vzteklinou, která zahrnuje i část varšavských čtvrtí, platí zákaz pouštět z domovů kočky i zákaz venčení psů, a to i na vodítku. Platí také povinné očkování koček proti vzteklině; na psy se tato povinnost vztahovala už dříve. Majitelé na splnění požadavku dostali 30 dnů, později jim bude hrozit pokuta ve výši 500 zlotých (asi 2700 Kč).

Nařízení vyvolalo u části veřejnosti pobouření. "Ukázalo se, že odpůrci očkování nechybějí ani mezi majiteli domácích zvířat," napsala Gazeta Wyborcza. "Své kočky jsem nechala očkovat, ale veterinář mi říkal, že bohužel ví o majitelích psů, kteří je roky nenechají očkovat proti vzteklině, přestože je toto očkování povinné," řekla deníku jedna ze čtenářek. "Bohužel odpůrci očkování mezi majiteli domácích zvířat je jev, který se vyskytuje již roky. Známé veterinářce se ozvala chovatelka psů, která se označuje za ekologickou chovatelku a která žádala, aby vakcínu rozředila. Kdyby se tak stalo, zvíře by nebylo odolné. Je to velice nebezpečné chování," řekla listu doktorka veterinárních věd Sybilla Berwidová. Sama má tři kočky a nikdy nepochybovala o tom, že by je měla očkovat. Vakcínu pro psy proti vzteklině pokládá za vůbec nejbezpečnější očkovací látku.

Úřady si hodně slibují hlavně od nové vakcíny proti vzteklině určené liškám a rozhazované po lesích v okolí metropole. Zkoumání uhynulých či ulovených lišek v laboratořích ukazuje, že okolo 80 procent těchto lišek je už očkováno.

Pokud jde o veverky z varšavských parků, které mají ve zvyku domáhat se pamlsků od kolemjdoucích, experti ujišťují, že výskyt vztekliny u těchto hlodavců je krajně vzácný, a tak při dodržení bezpečné vzdálenosti by nic nemělo hrozit ani při krmení.

