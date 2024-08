Srpen Pražanům zpestří letní kino v botanické zahradě v pražské Troji

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Botanická zahrada Praha v Troji přichystala letní kino, zájemci tak budou moci po celý srpen navštívit promítání v zahradě každý pátek a sobotu od 20:00. Letní kino bude umístěno v expozici Stráň, vstupné je zahrnuté v ceně standardní vstupenky do celé botanické zahrady. Návštěvníci uvidí filmy z české i zahraniční produkce.Expozice Stráň, kde bude promítání umístěno, se nachází v blízkosti Ornamentální zahrady. Přijít lze se standardní vstupenkou do botanické zahrady využitou během běžné otevírací doby od 09:00 do 19:00. "Na film lze prostě v areálu zůstat," uvedla zahrada. Po 19:00 si pak mohou návštěvníci zakoupit vstupenku za 150 korun pro dospělého a 100 korun pro děti a seniory.

Občerstvení si mohou lidé zakoupit v Café Ornament a u stánku pivovaru Budvar. Filmy bude možné sledovat z lehátek či lavic nebo si lze přinést vlastní piknikovou deku. Ke každému titulu se chystá projekce krátkého snímku z mezinárodního festivalu o životním prostředí Ekofilm. Program zájemci najdou na webu zahrady.

