Staré festivalové náramky se vrátily na Rock for People v podobě barových stolků
V Diakonii Broumov vyrobili 1500 stolků a také fotorámečky pro návštěvníky. Postup byl obdobný jako u desky z textilního recyklátu TXB, jenom pásky se jako zdrojová surovina výroby na rozdíl od textilu nedrtily, jen barevně vytřídily. Pak se vše zalisovalo a zalilo pryskyřicí. "Novinkou byla povrchová úprava. Bylo jasné, že stolky dostanou na festivalu hodně zabrat, tak jsme zvolili povrch z fólie, která se běžně používá jako ochrana laku karosérií. Je velmi odolná," doplnil vedoucí katedry Roman Knížek.
Na stolky narazí návštěvníci v Comfy+ festivalové zóně. "Je to příjemná designová věc, která s sebou nese atmosféru festivalu Rock for People a zároveň pro návštěvníky i vzpomínky na minulé ročníky," řekl Thomes, který festival založil v roce 1995. Dnes patří Rock for People k největším tuzemským festivalům, loni přilákal 50 000 lidí. Získal cenu za pořádání hudebních festivalů European Festival Awards za rok 2025, zvítězil v kategorii The Event Safety Award za bezpečnost festivalu.
Nápad libereckých vědců se podle Knížka postupně dostává do praxe, desky vyrobené z pásek budou užitečné a dobře vypadají. "Přitom elegantně řeší problém s nadbytečnými páskami, tedy odpadem. Pro mě je to příklad ideální spolupráce mezi univerzitou a komerčním partnerem a vítáme každou podobnou další," dodal Knížek. Z materiálu TXB, který na univerzitě vyvinuli vyrábí partnerská Diakonie Broumov desky pro využití v nábytkářském průmyslu, stavebnictví a designu. Z materiálu se vyrábějí i doplňky pro značku Vuch.
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