https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stare-festivalove-naramky-se-vratily-na-rock-for-people-v-podobe-barovych-stolku
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Staré festivalové náramky se vrátily na Rock for People v podobě barových stolků

13.6.2026 01:40 | LIBEREC (ČTK)
Zdroj | TUL
V podobě designových barových stolků se na Rock for People vrátily tisíce nevyužitých barevných identifikačních náramků z minulých ročníků hudebního festivalu. Technologii, která umožnila náramky znovu využít, vyvinuli vědci na Technické univerzitě v Liberci pro zpracování textilního odpadu. Náramky zpracované do desek stolů ve spolupráci s Diakonií Broumov tak dál slouží návštěvníkům festivalu, řekl ČTK mluvčí univerzity Radek Pirkl.
 
S nápadem se na libereckou katedru hodnocení textilií, kde technologii vyvinuli, obrátil spoluzakladatel festivalu Michal Thomes. Nevyužitých papírových identifikačních náramků z předchozích ročníků měli organizátoři plné bedny. "Využít odpad jako zdroj pro další produkt skvěle zapadá do linie udržitelnosti, kterou na našem festivalu razíme už řadu let," uvedl Thomes. Jak s páskami naložit, nebylo hned jasné, ale nakonec zvítězil právě nápad zpracovat je do desek barových stolků.

V Diakonii Broumov vyrobili 1500 stolků a také fotorámečky pro návštěvníky. Postup byl obdobný jako u desky z textilního recyklátu TXB, jenom pásky se jako zdrojová surovina výroby na rozdíl od textilu nedrtily, jen barevně vytřídily. Pak se vše zalisovalo a zalilo pryskyřicí. "Novinkou byla povrchová úprava. Bylo jasné, že stolky dostanou na festivalu hodně zabrat, tak jsme zvolili povrch z fólie, která se běžně používá jako ochrana laku karosérií. Je velmi odolná," doplnil vedoucí katedry Roman Knížek.

Zdroj | TUL

Na stolky narazí návštěvníci v Comfy+ festivalové zóně. "Je to příjemná designová věc, která s sebou nese atmosféru festivalu Rock for People a zároveň pro návštěvníky i vzpomínky na minulé ročníky," řekl Thomes, který festival založil v roce 1995. Dnes patří Rock for People k největším tuzemským festivalům, loni přilákal 50 000 lidí. Získal cenu za pořádání hudebních festivalů European Festival Awards za rok 2025, zvítězil v kategorii The Event Safety Award za bezpečnost festivalu.

Nápad libereckých vědců se podle Knížka postupně dostává do praxe, desky vyrobené z pásek budou užitečné a dobře vypadají. "Přitom elegantně řeší problém s nadbytečnými páskami, tedy odpadem. Pro mě je to příklad ideální spolupráce mezi univerzitou a komerčním partnerem a vítáme každou podobnou další," dodal Knížek. Z materiálu TXB, který na univerzitě vyvinuli vyrábí partnerská Diakonie Broumov desky pro využití v nábytkářském průmyslu, stavebnictví a designu. Z materiálu se vyrábějí i doplňky pro značku Vuch.

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