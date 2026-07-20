V EU začíná platit zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi
Neprodané zboží budou moci firmy zlikvidovat pouze v případě, že bude nebezpečné, poškozené či padělané, nebo pokud ho odmítnou charitativní organizace. Opatření, které EU schválila před více než dvěma lety, se v roce 2030 rozšíří také na středně velké podniky.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v době schválení zákazu odhadovala, že v Evropě se ročně zlikviduje pět až devět procent textilního zboží určeného k prodeji, tedy zhruba 264 000 až 594 000 tun.
Situaci navíc v posledních letech zhoršuje rychlý růst internetových nákupů oblečení, v rámci kterých zákazníci doručené zboží po vyzkoušení často vracejí prodejci. Zhruba pětina oblečení prodaného přes internet je v EU vrácena a již se nedostane zpátky do prodeje, píše Deutsche Welle.
Módní průmysl podle Deutsche Welle hájí likvidaci oblečení tím, že tento postup je často levnější než jeho skladování, oprava či prodej se slevou. Svaz německého maloobchodu (HDE) se domnívá, že zákaz bude přínosem pro spotřebitele, protože se zvýší nabídka zlevněného zboží. Zároveň však varuje, že mnoha obchodům přinese zákaz komplikace.
"Ne všechno zboží lze snadno přeprodat či darovat," uvedl ředitel HDE Stefan Genth. Poukázal v této souvislosti například na vysoké logistické náklady, nedostatečnou poptávku či nízkou hodnotu produktů.
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Všechny komentáře (1)
Jaroslav Pokorný20.7.2026 12:10
Nikdo ale neřeší základní problém - nadvýrobu. Je třeba snížit výrobu o min. 30%, aby se oblečení řádně využívalo. Jenže to nelze - svoboda podnikání! A k tomu hafo keců o nutnosti ekologizace a buzerace a trestání občanů.