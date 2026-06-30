Francie zakáže reklamu na ultrarychlou módu, dotkne se to hlavně čínských firem
30.6.2026 01:58 (ČTK)
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Podle agentury DPA zákon pravděpodobně nemá v hledáčku francouzské a evropské značky. Soustředí se spíše na on-line giganty jako je Shein, Temu a AliExpress.
Francie chce navíc platformy zavázat k tomu, aby na základě ekologických standardů odváděly za každý produkt rostoucí finanční příspěvek na ochranu životního prostředí. Weby by také měly zákazníky povzbuzovat k opravám, opětovnému použití a zdrženlivosti při nakupování.
Na francouzský trh se v roce 2024 dostalo více než 885 000 tun oblečení, bytového textilu a obuvi. Podle senátního dokumentu se objem nabízeného oblečení v posledních letech výrazně zvýšil. Zároveň klesá návštěvnost kamenných prodejen, které přitom vytvářejí pracovní místa a rozvíjejí místní ekonomiku.
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