https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/obce-kritizuji-drahy-svoz-textilniho-odpadu-mzp-chysta-zmenu-legislativy
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Obce kritizují drahý svoz textilního odpadu, MŽP chystá změnu legislativy

31.7.2026 01:28 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
Obce se potýkají s rostoucími cenami za svoz textilního odpadu. Aktuální nastavení vnímají jako nehotové, nefinancované a systémově nefunkční, protože náklady platí téměř výhradně samosprávy, uvedlo Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR). Na tuto skutečnost sdružení upozornilo také ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé). Červený uvedl, že MŽP připravuje změnu legislativy, která počítá s finančním zapojením výrobců do sběru, recyklace a ekologické likvidace textilu. Do praxe by se měla promítnout od dubna 2028.
 
Obce mají povinnost zajistit oddělený sběr textilního odpadu od ledna 2025. Podle SMS ČR ale bojují s nedostatkem zpracovatelských kapacit a problémům s odbytem, které náklady zvyšují. "Ceny za svoz textilního odpadu se pohybují v násobně vyšších částkách než v případě směsného komunálního odpadu," uvedl předseda sdružení Petr Halada.

Maximální výše paušálního poplatku za svoz odpadu je 1200 korun za osobu ročně, průměrné náklady obcí na jednoho obyvatele ale podle sdružení loni byly 1783 korun. Rozdíl musí obce doplácet ze svých rozpočtů.

Červený prostřednictvím zástupkyně mluvčí resortu Kateřiny Pacíkové ČTK sdělil, že MŽP založilo pracovní skupinu, která zahrnuje výrobce, obce, SMS ČR i zpracovatele odpadního textilu. "Z dotačních programů, zejména Operačního programu životního prostředí, jsme podpořili jak projekty obcí na dovybavení sběrné sítě, tak projekty na zvyšování recyklačních kapacit pro textilní odpady," řekl. Podle SMS ČR ale peníze z dotací pro firmy na zpracování textilu snížení konečných cen obcím nepřinesly.

Prioritou resortu je podle Červeného především příprava legislativní úpravy, která rozšíří odpovědnost výrobců textilu a obuvi. Budou se muset finančně zapojit do nakládání s jejich výrobky po ukončení životnosti, tedy když se stanou odpady. Takzvaný EPR systém, který MŽP připravuje v souladu s legislativou Evropské unie, by měl být podle Červeného spuštěn v dubnu 2028.

Podle SMS ČR je ale do té doby třeba, aby stát přišel s funkčním systémovým řešením, které situaci stabilizuje. Požadují, aby stát zvýšil maximální sazby poplatku za svoz odpadu tak, aby odpovídaly skutečným nákladům na odpadové hospodářství. "Zákon upravující tuto oblast měl být předložen do mezirezortního připomínkového řízení do konce prvního čtvrtletí letošního roku, dosud se tak ale nestalo," doplnil Halada.

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