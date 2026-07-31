Obce kritizují drahý svoz textilního odpadu, MŽP chystá změnu legislativy
Maximální výše paušálního poplatku za svoz odpadu je 1200 korun za osobu ročně, průměrné náklady obcí na jednoho obyvatele ale podle sdružení loni byly 1783 korun. Rozdíl musí obce doplácet ze svých rozpočtů.
Červený prostřednictvím zástupkyně mluvčí resortu Kateřiny Pacíkové ČTK sdělil, že MŽP založilo pracovní skupinu, která zahrnuje výrobce, obce, SMS ČR i zpracovatele odpadního textilu. "Z dotačních programů, zejména Operačního programu životního prostředí, jsme podpořili jak projekty obcí na dovybavení sběrné sítě, tak projekty na zvyšování recyklačních kapacit pro textilní odpady," řekl. Podle SMS ČR ale peníze z dotací pro firmy na zpracování textilu snížení konečných cen obcím nepřinesly.
Prioritou resortu je podle Červeného především příprava legislativní úpravy, která rozšíří odpovědnost výrobců textilu a obuvi. Budou se muset finančně zapojit do nakládání s jejich výrobky po ukončení životnosti, tedy když se stanou odpady. Takzvaný EPR systém, který MŽP připravuje v souladu s legislativou Evropské unie, by měl být podle Červeného spuštěn v dubnu 2028.
Podle SMS ČR je ale do té doby třeba, aby stát přišel s funkčním systémovým řešením, které situaci stabilizuje. Požadují, aby stát zvýšil maximální sazby poplatku za svoz odpadu tak, aby odpovídaly skutečným nákladům na odpadové hospodářství. "Zákon upravující tuto oblast měl být předložen do mezirezortního připomínkového řízení do konce prvního čtvrtletí letošního roku, dosud se tak ale nestalo," doplnil Halada.
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