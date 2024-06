Stát bude myslivcům podle předkládané novely určovat minimální lov zvěře

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Myslivci budou nově muset ulovit minimální počty zvěře, které jim určí stát. Při nesplnění minimální hranice lovu dostanou pokutu. Vyplývá to z předkládací zprávy novely zákona o myslivosti, kterou ve středu projedná vláda. Novela má snížit počty přemnožené spárkaté zvěře v českých lesích. Její součástí je mimo jiné vznik Informačního systému evidence myslivosti (ISEM), který bude zaznamenávat míru poškození lesa přemnoženou zvěří. Další změnou je způsob kontroly ulovené zvěře, myslivci budou muset kromě označení kusu plombou, jako tomu bylo doposud, do systému nahrát také fotografii ulovené zvěře.Kontrola ulovené zvěře není podle ministerstva zemědělství (MZe), jež návrh novely předkládá, dostatečná. Novela proto zavádí plánování lovu podle poškození lesa, stát nově každý rok odvodí minimální počty lovu býložravé spárkaté zvěře podle míry poškození lesa, a to jednotlivě pro každou honitbu v Česku. Poškození lesů bude zjišťovat Ústav pro hospodářskou úpravu lesů a výsledky najdou myslivci v evidenčním systému. Tam budou muset také nahrát fotografii ulovené zvěře.

Plnění minimální výše lovu bude stát průběžně vyhodnocovat, v případě nesplnění opatření ke snížení počtu zvěře v honitbě novela zavádí až desetitisícové pokuty. Stát může také zasahovat do mysliveckého hospodaření.

Cílem novely je snížit vysoké stavy spárkaté zvěře a škody, které působí v českých lesích, na zemědělských pozemcích a plodinách. MZe už dříve uvedlo, že přemnožená zvěř poškodí až třetinu mladých lesů a za deset let způsobila v Česku škody minimálně za 25 miliard korun. Informační systém by měl také snížit administrativu.

Předkládaná novela rovněž posiluje práva vlastníků honebních pozemků a snižuje minimální výměru honitby z 500 na 250 hektarů. To mimo jiné vnímá jako zásadní problém novely Českomoravská myslivecká jednota. Podle ministerstva to umožní efektivnější lov a lepší ochranu lesa, myslivci ale namítají, že zmenšení honitby povede naopak ke zvýšení stavů zvěře. Předseda jednoty Jiří Janota ČTK už dříve řekl, že pokud úřad nezpracuje zásadní připomínky k novele, jsou myslivci připraveni vytvořit petici a svolat demonstraci.

Ministerský návrh zákona se snížením minimální výměry honiteb naopak podporují například soukromí vlastníci lesů a Asociace soukromého zemědělství ČR. Výhrady k novele mysliveckého zákona má nicméně také Český svaz ochránců přírody.

Zákon o myslivosti nabyl účinnosti 1. července 2002 a od té doby byl více než dvacetkrát z různých důvodů novelizován.

