Stát povede seznam výdejen pohonných hmot, Zeman to podepsal

Ministerstvo průmyslu a obchodu nově povede přehled všech výdejních jednotek pohonných hmot. / Ilustrační foto

Ministerstvo průmyslu a obchodu nově povede přehled všech výdejních jednotek pohonných hmot. Dosud vede pouze evidenci čerpacích a dobíjecích stanic. Novelu zákona, která změnu zavádí, včera podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček.

Novela počítá s povinností výdejních jednotek registrovat se do tohoto systému. Povinnost registrovat se do evidence zdůvodňuje ministerstvo omezením rizika nelegálního prodeje pohonných hmot a následných daňových úniků. Aby kontrolní orgány věděly, kde se výdejní místa nacházejí, chce o nich mít stát přehled.

Předloha uvádí, že zejména zemědělské, lesnické či stavební podniky a organizace z těchto výdejen zásobují mimo vlastní vozidla nárazově vozidla dceřiných či jinak organizačně propojených společností. Výdejní místa mají podobně jako čerpací stanice také vést průkaznou evidenci o množství vydaných pohonných hmot, kterou by předkládala na požádání kontrolních orgánů.

Sněmovna na návrh svého hospodářského výboru vložila do zákona povinnost provozovatele čerpací stanice opatřit stojan s LPG, tedy propan-butanem, upozorněním, že plnění tohoto plynu do mobilních tlakových nádob je zakázáno. Pokud tak neučiní nebo pokud bude nádoby zákazníků plnit propan-butanem, bude mu za to hrozit pokuta. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) to má sloužit k větší ochraně zdraví a majetku osob.

