Stát vyčlení stovky milionů korun na výkup pozemků pro protipovodňová opatření

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Stát na případný výkup pozemků pro chystaná protipovodňová opatření na celém území Česka vyčlení několik stovek milionů korun, aby mohl získat do svého vlastnictví i ty parcely, které se mu nepodaří nabýt do vlastnictví výměnou za jiné pozemky. Novinářům to po jednání se starosty ze záplavami postiženého Jesenicka řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Vláda na chystaná protipovodňová opatření už dříve uvolnila tři miliardy korun. Odborníci připravují studie zaměřené na úpravy v okolí řek, které mají před velkou vodou ochránit lidi a majetek v okolí.Stát podle Hladíka podpoří obnovu či výstavbu poldrů a retenčních nádrží nebo renaturaci a revitalizaci toků s možností rozlivu zvýšených průtoků z koryta do přilehlé nivy. "Výzvu vyhlásíme v následujících týdnech," uvedl Hladík. Protipovodňová opatření ale někde zaberou širší území, takže na řadu přijde majetkoprávní vypořádání. "To se budeme jako stát snažit dělat především prostřednictvím směn, ale tam, kde už to nebude možné, tak také prostřednictvím výkupů," řekl Hladík.

Na výkupy pozemků v některých úsecích vodních toků bude podle Hladíka možné využít peníze z operačního programu. S ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS) se Hladík ve středu dohodl na tom, že na dotace určené pro výkup pozemků bude navíc vyčleněno několik stovek milionů korun. Rychlejší přípravu protipovodňových opatření má umožnit vládou schválená novela vodního zákona, kterou ministerstvo životního prostředí připravilo spolu s ministerstvem zemědělství a vodohospodáři.

Hladík upozornil, že novelu se kvůli odmítavému postoji ANO zatím nepodařilo v Poslanecké sněmovně projednat ve zrychleném režimu. "Novela obsahuje povodňová opatření ve veřejném zájmu tak, aby se zrychlil povolovací proces. Chystané studie se budou muset také vyprojektovat a povolit, aby se revitalizace a renaturace nemusely složitě papírovat," řekl Hladík. Státní podniky, které se starají o povodí řek, kvůli neschválené novele budou muset podle Hladíka zbytečně podat například stovky až tisíce žádostí o formální zrušení zdí, které po povodních už neexistují.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na Jesenicku kromě obnovy toků po loňských povodních řešil také kompenzace se zemědělci. "Ministerstvo zemědělství připravilo systém podpory, díky kterému bude zemědělcům v postižených regionech vyplaceno až 185 milionů korun z evropské zemědělské rezervy. V rámci obnovy lesního hospodářství jsme přijali 20 žádostí za 669 milionů korun, z nichž už bylo vyplaceno 28,7 milionu korun. Na kompenzace škod v rybářství je vyčleněno 100 milionů korun," uvedl.

Ministerstvo zemědělství zahájilo bezúplatné převody více než 70 pozemků obcím v Moravskoslezském a Olomouckém kraji pro výstavbu bytových nebo rodinných domů mimo záplavová území. "Řešíme i majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených rozvodněnými vodními toky," dodal.

reklama