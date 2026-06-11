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Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2

11.6.2026 08:49 (ČTK)
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Zdroj | Depositphotos
Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlament se v noci na dnešek shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2, jejímž cílem je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Informovala o tom Rada EU zastupující unijní země. Dohodnutá úprava počítá s cenovým stropem 45 eur (1100 korun) za tunu vyprodukovaného CO2, po jejímž dosažení by se automaticky uvolňovaly povolenky z rezervy tržní stability.
 
Systém emisních povolenek EU ETS má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady, a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií. Systém EU ETS 1 je hlavní evropský trh s emisními povolenkami, týká se energetiky, velkého průmyslu a letecké dopravy v EU. Rozšíření systému EU ETS 2 má být zavedeno po ročním odkladu v roce 2028 a má se týkat silniční dopravy či vytápění budov. Součástí ETS 2 má být i sociálně-klimatický fond, který má zmírnit dopady na nízkopříjmové domácnosti.

Unijní zákonodárci se úpravou odloženého systému zabývali po podnětech některých zemí včetně Francie či Česka, kterým se nelíbil možný dopad potenciálního zdražení paliv či vytápění na obyvatele. Zásadní novinkou je, že pokud cena povolenky dosáhne zmíněného stropu, z rezervy se do systému uvolní 40 milionů povolenek, což má předejít dalšímu nárůstu ceny. Původní plán počítal s uvolněním polovičního počtu.

Dohodnutý kompromis, který za parlament dojednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), počítá s tím, že povolenky z rezervy se mohou do prodeje uvolňovat dvakrát ročně.

Aby mohla upravená podoba systému vstoupit v platnost, musí ji nejprve formálně schválit státy i europarlament.

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