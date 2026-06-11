Státy EU a europoslanci se shodli na úpravě emisních povolenek ETS 2
11.6.2026 08:49 (ČTK)
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Unijní zákonodárci se úpravou odloženého systému zabývali po podnětech některých zemí včetně Francie či Česka, kterým se nelíbil možný dopad potenciálního zdražení paliv či vytápění na obyvatele. Zásadní novinkou je, že pokud cena povolenky dosáhne zmíněného stropu, z rezervy se do systému uvolní 40 milionů povolenek, což má předejít dalšímu nárůstu ceny. Původní plán počítal s uvolněním polovičního počtu.
Dohodnutý kompromis, který za parlament dojednávala česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), počítá s tím, že povolenky z rezervy se mohou do prodeje uvolňovat dvakrát ročně.
Aby mohla upravená podoba systému vstoupit v platnost, musí ji nejprve formálně schválit státy i europarlament.
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