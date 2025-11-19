Státy EU podpořily návrh na odklad nařízení o odlesňování
Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci mají mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.
Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla platnost nařízení posunout o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla měla platit od 30. prosince 2025. Systém se ale nejevil jako plně funkční a komisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová původně v září oznámila opětovný roční odklad pravidel. Jako důvod uvedla právě obavy kolem funkčnosti systému, který normu doprovází.
Následně podle serveru Euractiv ale začala intenzivní jednání mezi kabinety Roswallové a místopředsedkyně EK Teresy Riberaové, která se údajně zdráhala spis o odlesňování znovu otevřít. Nakonec komise dosáhla shody na tom, že nařízení vstoupí v platnost 30. prosince, jak bylo původně plánováno, nicméně jeho pravidla budou zaváděna různou rychlostí. Pro větší společnosti to bude například znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých firem a u tzv. mikropodniků půjde o roční odklad, pravidla tedy začnou platit až od 30. prosince 2026.
Mnohé státy s tím ale nesouhlasily a s novým návrhem na odložení přišlo minulý týden Německo. Během dnešního jednání pak většina zemí schválila text který vychází z německého dokumentu a rovněž návrhu dánského předsednictví. Pro návrh nehlasovaly pouze Belgie, Nizozemsko a Španělsko.
"V návaznosti na obavy členských států a zúčastněných stran ohledně připravenosti společností a správních orgánů, jakož i ohledně technických otázek souvisejících s novým informačním systémem Rada EU prosazuje zavedení jednotného ročního odkladu uplatňování nařízení pro všechny hospodářské subjekty do 30. prosince 2026 s dodatečnou šestiměsíční rezervou pro mikro a malé hospodářské subjekty," stojí v dnešním prohlášení.
Významnou změnou rovněž je zavedení doložky o zjednodušení, která vyžaduje, aby Evropská komise provedla "přezkum pro případné zjednodušení" nařízení, ve kterém posoudí dopad normy a administrativní zátěž pro subjekty. Do 30. dubna 2026 by pak komise měla předložit zprávu, která by "v případě potřeby" mohla být doplněna legislativním návrhem.
reklama