Státy EU se shodly na snížení limitu pro výskyt azbestu na pracovišti

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Peter Craven / Flickr Azbest se v minulosti hojně využíval ve stavebnictví vzhledem ke svým vynikajícím izolačním vlastnostem. Později se však ukázalo, že je rakovinotvorný. Zejména při narušení materiálů obsahujících azbest dochází k uvolnění škodlivých vláken.

Nejvyšší přípustný výskyt azbestu na pracovištích v Evropské unii by se měl snížit na desetinu hodnot povolených v současnosti. Shodli se na tom ministři práce a sociálních věcí členských zemí, podle nichž by se zároveň měla modernizovat metoda zjišťování množství azbestu v materiálech. O konečné podobě normy budou členské státy vyjednávat s Evropským parlamentem.

"Lepší ochrana pracovníků před rizikem představovaným azbestem povede k záchraně životů. Členské státy EU musí radikálně omezit vystavení lidí na pracovištích nebezpečí azbestu a já jsem rád, že jsou k tomu připraveny," prohlásil český ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, který za české předsednictví ministerské jednání vedl.

Povolený limit azbestu na pracovišti by místo dosavadních 0,1 vlákna na centimetr krychlový měl být 0,01 vlákna. K počítání vláken by se měly začít používat vyspělejší a přesnější metody, konkrétně elektronové mikroskopy. Na zavedení tohoto postupu budou mít unijní země sedm let.

Azbest se v minulosti hojně využíval ve stavebnictví vzhledem ke svým vynikajícím izolačním vlastnostem. Později se však ukázalo, že je rakovinotvorný. Zejména při narušení materiálů obsahujících azbest dochází k uvolnění škodlivých vláken, jejichž vdechnutí může vyústit například v rakovinu plic. Používání azbestu je v EU zakázáno od roku 2005.

