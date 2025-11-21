Státy na COP30 odsuzují, že návrh na deklaraci se nezmiňuje o fosilních palivech
"Bez plánu na postupný odklon od fosilních paliv nemůže COP30 skončit," uvedli podle AFP kolumbijští zástupci. "Text je zklamáním - vůbec se nezmiňuje o fosilních palivech, která jsou přitom zodpovědná za 80 procent globálního oteplování. Jejich vypuštění je v tak kritickém momentu pro klima nepochopitelné," sdělila AFP francouzská ministryně pro ekologický přechod Monique Barbutová. Podobně se o závěrečném textu vyjádřil nizozemský eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra.
Znění návrhu také pobouřilo neziskové organizace. "Je to v podstatě prázdná stránka. Je tam tak málo, co by se snažilo zakrýt nedostatek ambice udržet globální oteplování na 1,5 stupně Celsia nebo přimět země k urychlenému přijetí potřebných opatření," uvedla Tracy Cartyová z organizace Greenpeace. Světový fond na ochranu přírody (WWF) návrh označil za "extrémně neuspokojivý".
Rusko, Indie, Saudská Arábie a Nigérie se staví zásadně proti jakémukoliv společnému plánu na postupné omezování fosilních paliv. V noci na dnešek proto poslali zástupci 30 zemí dopis předsedovi konference Andrému Corrêovi do Lagovi, ve kterém pohrozili, že závěrečnou deklaraci nepodpoří. Correa do Lago však podle AFP plánuje přijetí společné deklarace všemi zúčastěnými státy dnes večer. Žádná konference COP ale podle agentury neskončila v plánovaném termínu.
Myšlenka společného plánu na přechod od fosilních paliv se zrodila z frustrace ohledně nedostatečného pokroku při naplňování dohody o odklonu od fosilních paliv, která byla přijata na COP28 před dvěma lety v Dubaji.
