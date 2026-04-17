Stav velryby uvízlé na severu Německa je po prohlídce lepší, než se čekalo

17.4.2026 13:41 | SCHWERIN (ČTK)
Zdravotní stav velryby, která před více než dvěma týdny uvázla na mělčině na severu Německa, je lepší, než se předpokládalo. Dnes to podle veřejnoprávní stanice NDR řekl ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus. Záchranáři obnovili snahu o záchranu kytovce, pokus o vyproštění pomocí vzduchových vaků je nyní plánován na sobotu.
 
Úřady původně záchranu vzdaly, do věci se ale vložila soukromá iniciativa. Backhaus uvedl, že tento projekt oficiální povolení úřadů nemá, správa se mu ale rozhodla nebránit. Záchrana začala poté, co keporkaka, který dostal jméno Timmy a jehož osud sledují všechna německá média, prohlédl zvěrolékař.

"Stav velryby je přece jen lepší, než se předpokládalo. To nás těší," řekl Backhaus. Prohlásil také, že je optimistický, protože existuje naděje na úspěch.

Německá média, z nichž některá zpravodajství o záchraně živě přenáší, dopoledne informovala o stále živějším chování velryby, která zřetelně pohybovala ocasní ploutví.

Dobrovolníci se nyní pokusí velrybu nadzdvihnout pomocí vzduchem plněného polštáře a poté ji na pontonech přepravit do Severního moře. Stanice NDR a také deník Bild uvedly, že s nadzvedáváním chtějí začít v sobotu.

Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba s přezdívkou Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru.

Úřady i odborníci v posledních dnech upozorňovali, že zdravotní stav velryby už je velmi špatný. Vypracován byl plán, jak později mrtvého keporkaka vyprostit. Mršinu měli dostat k dispozici odborníci, aby ji prozkoumali. Řada lidí proti údajné nečinnosti úřadů protestovala, většina odborníků se ale shodovala, že není jiné možnosti, než nechat keporkaka uhynout. Tvrdili, že by se další pokusy o záchranu rovnaly týrání zvířat.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

17.4.2026 17:16
Škoda, že server nabízí neustále pohled na ocasní ploutev, přičemž aktuální video vypovídá o tom, že velryba zdaleka ještě neskomírá. Na jiném je vidět dobitý hřbet - zřejmě od hladových racků, kteří kytovce začali požírat zaživa-/ Snad se akce dovede do úspěšného dopravení do S.moře a GPS lokátor bude snímat pohyb zachráněného mladého keporkaka. Ale že to trvalo!-/

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-zachrana-keporkaka-timmyho-jde-do-finale-40573971
