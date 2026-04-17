Stav velryby uvízlé na severu Německa je po prohlídce lepší, než se čekalo
"Stav velryby je přece jen lepší, než se předpokládalo. To nás těší," řekl Backhaus. Prohlásil také, že je optimistický, protože existuje naděje na úspěch.
Německá média, z nichž některá zpravodajství o záchraně živě přenáší, dopoledne informovala o stále živějším chování velryby, která zřetelně pohybovala ocasní ploutví.
Dobrovolníci se nyní pokusí velrybu nadzdvihnout pomocí vzduchem plněného polštáře a poté ji na pontonech přepravit do Severního moře. Stanice NDR a také deník Bild uvedly, že s nadzvedáváním chtějí začít v sobotu.
Běžně se keporkakové vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba s přezdívkou Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout. Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru.
Úřady i odborníci v posledních dnech upozorňovali, že zdravotní stav velryby už je velmi špatný. Vypracován byl plán, jak později mrtvého keporkaka vyprostit. Mršinu měli dostat k dispozici odborníci, aby ji prozkoumali. Řada lidí proti údajné nečinnosti úřadů protestovala, většina odborníků se ale shodovala, že není jiné možnosti, než nechat keporkaka uhynout. Tvrdili, že by se další pokusy o záchranu rovnaly týrání zvířat.
