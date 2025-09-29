Stav životního prostředí v Evropě není dobrý, varovala agentura EU
"Ochrana přírodních zdrojů, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a snižování znečištění zvýší odolnost životně důležitých společenských funkcí závislých na přírodě, jako jsou například potravinové zabezpečení, zabezpečení pitné vody a protipovodňová ochrana," upozornila agentura EEA. Zpráva v této souvislosti vyzývá k urychlení realizace politik a opatření podporujících dlouhodobou udržitelnost, které již byly schváleny v rámci Zelené dohody pro Evropu (Green Deal).
Evropská unie je podle zprávy světovým lídrem v ochraně klimatu, neboť od roku 2005 snížila emise skleníkových plynů a spotřebu fosilních paliv a zároveň zdvojnásobila podíl obnovitelných zdrojů energie. V posledních deseti až patnácti letech došlo rovněž k výraznému zlepšení kvality ovzduší a zvyšování míry recyklace odpadu a účinného využívání zdrojů.
"Tato zpráva nám jasně připomíná, že Evropa musí pokračovat v nastoupeném kurzu, a dokonce urychlit své ambice v oblasti klimatu a životního prostředí," reagovala na zprávu místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberaová. Nedávné extrémní povětrnostní jevy podle ní dokládají, jak křehká je "naše prosperita a bezpečnost v době, kdy dochází k degradaci přírodního prostředí a zesilují dopady změny klimatu".
"Zpoždění nebo odložení plnění našich klimatických cílů by pouze zvýšilo náklady, prohloubilo nerovnosti a oslabilo naši odolnost," dodala Riberaová s tím, že ochrana přírody je investicí do konkurenceschopnosti, odolnosti a blahobytu evropských občanů.
Zprávu o životním prostředí v Evropě zveřejňuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) každých pět let. Zpráva Europe’s environment 2025 je sedmou zprávou z této řady, kterou EEA od roku 1995 vydala.
reklama
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (23)
Jiří Svoboda29.9.2025 12:55
Rozumně sladit ochranu klimatu a přírody je proto zatím možné jen masivním využíváním jádra. Francie to dokázala již před 40-50 lety.
Jaroslav Řezáč29.9.2025 13:57 Reaguje na Jiří Svoboda
https://www.cez.cz/nextcez/cs/pro-media/tiskove-zpravy/spolecnosti-rolls-royce-smr-a-skupina-cez-uzaviraji-partnerstvi-s-cilem-budovat-smr-ve-velke-britanii-a-ceske-republice-201774
Jaroslav Řezáč29.9.2025 14:02 Reaguje na Jaroslav Řezáč
a tak tu žijeme v bludném kruhu utrácení a tisknutí peněz na něco, co odpírá zdravému rozumu jako je dočasné OZE a dočasná úložiště a dočasné zálohy jinak dočasné výroby elektřiny za dotace, které nedávají smysl.
Honza Honza29.9.2025 19:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Grean Deal bez úložiště by znamenal tuny předražených baterií, naprosto nerealizovatelný program, elektroauta s životností 5 let bez účinné recyklace- tuny odpadů, vše na elekřinu extrémní posílení sítí, regulátory, mařiče, organiz. výroby, když svítí slunce.
Zastínění, ochlazení- monotonní lesy, zhoršení diverzity, atd.
Richard Vacek29.9.2025 14:10
Jan Šimůnek29.9.2025 14:12
Pavel Hanzl29.9.2025 14:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Tohle je vaše parketa, to je váš svět naopak,, kte se lže tak děsivě, že pojem pravda tam vůbec nefiguruje a je to prakticky sprosté slovo.
Přečtěte si to radši celý. Já vím, ničeho takového nejste absolutně
schopen...
https://medium.seznam.cz/clanek/richard-pokorny-vylhany-obraz-fialovy-vlady-192760?utm_campaign=abtest290_novy_boxik_streamu_varD&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=blogy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1
Jaroslav Řezáč29.9.2025 14:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl29.9.2025 16:49 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jiří Svoboda30.9.2025 08:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Jan Šimůnek29.9.2025 15:51
My v podstatě máme právo lhát. Ústava totiž při zákazu cenzury pravdivé a nepravdivé informace nerozlišuje. Což je logické, protože v aktuální době, kdy je ta informace čerstvá, nikdo nemůže rozlišit, co je a co není pravda (všichni naši factcheckeři mají na tomto poli nepatrnou úspěšnost, pomalu menší, než kdyby si házeli korunou). Druhou věcí je, že i vcelku nepravdivá informace může skrývat zrnko pravdy: Asi jako když se dlouhá léta věřilo, že malárii vyvolává škodlivé "miasma" z bažin (a teprve někdy na konci předminulého a začátku minulého století se prokázali jako viníci komáři), nicméně je úplně jedno, zda bažinu vysušíte kvůli "miasmatu" nebo kvůli komárům, v obou případech tu malárii potlačíte.
Nicméně v řadě případů je cosi prohlašováno za lež totalitním režimem, bez ohledu na to, zda nacistickým, komunistickým nebo ekologickým.
Pavel Hanzl29.9.2025 16:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Problém je v tom, že lidé to ví, ale vůbec jim to nevadí, klidně tyhle šmejdy budou volit. A společnost, kterou pravda nezajímá, je už totálně zdegenerovaná a nemá šanci na další existenci.
Může fungovat pouze na základě silné ideologie, která je tlučena lidem už od dětství do hlav, což je příklad Ruska. To u nás nevidíme, takže jdeme dodupy.
Naše situace se dá vystihnout třeba takhle:
"Člověk, který je demoralizovaný, není schopen vyhodnotit pravdivé informace. Fakta mu nic neříkají. I kdybych ho zasypal informacemi, autentickými důkazy, dokumenty či fotografiemi."
Jurij Bezmenov, sovětský propagandista z 80. let
smějící se bestie29.9.2025 17:19
přesunuje tolik lidí z celé Evropy především letecky na kdejakou " slezinu " zelených je to stejné
a přitom je zbytečné/žádné kladné výsledky,
no !
Pavel Hanzl29.9.2025 18:01 Reaguje na smějící se bestie
Jan Šimůnek29.9.2025 17:31
To, že vy "víte", že nějaký politik lže, není směrodatné.
Za větší problém považuji podporu profláklých lhářů, jako SPOLU, nebo stran napojených na organizovaný zločin, jako je STAN.
Pavel Hanzl29.9.2025 17:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Příklady estébáckých lží:
"Fialova vláda zavádí novou totalitu, opozice se nemůže dostat ani ke slovu". Hlásil po asi tříhodinové obstrukci ve Sněmovně.
"Fialova vláda vede zemi do ekonomického bankrotu, giganticky zadlužuje zemi a hospodářství se propadá".
Pravda z Eurostatu říká, že v dluzích plníme Maastricht (máme roční deficit pod 2% HDP, za Babiše jsme měli 5%).
Růst HDP máme mezi asi ŠESTI nejlepšími zeměmi EU, platy jdou +7% nahoru atd. atd.
A tak bych mohl pokračovat do alelujá. Článek, jak je na tom celá EU, jsem dával minule.
Vy jste prostě demoralizovaný totálně, nevěříte vůbec ničemu a potom vám kdokoliv cokoliv nakuká velmi snadno. čus.
Honza Honza29.9.2025 19:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Pavel Hanzl30.9.2025 08:10 Reaguje na Honza Honza
Jan Šimůnek29.9.2025 20:43
SPOLU
"Nebudeme zvyšovat daně" - zvýšili
"nebudeme zavádět nové daně" - zavedli
"nebudeme zvyšovat poplatky za veřejnoprávní média" - zvýšili
"nebudeme krátit valorizaci důchodů" - zkrátili
atd. Splnili jen necelou třetinu předvolebních slibů. Prostě, bezcenní lháři.
STAN - podle dosavadních výpovědí svědků (které se soudruhům ze STAN nepodařilo zavraždit) dostával STAN cca 30 % výnosů z trestné činnosti, zejména korupce. Dtto TOPka.
Fialova vláda zavedla více než 30 % inflaci. Čili z každé tisícovky, co jsem měl naspořeno na stáří, mi ukradli víc než tři stovky. A to je mám milovat?
Ten sedmiprocentní nárůst mezd inflaci nepokrývá, pořád jsme v mínusu (i když je mi jasné, že si to spočítat neumíte).
A ty "úspěchy" jsou zhruba na úrovni "úsoěchů" budování socialismu: Jen bezcenné šmé.
Ano, nevěřím nikomu a ničemu, co si sám neověřím.
Petr Elias30.9.2025 07:18 Reaguje na Jan Šimůnek
A jak jako mohla fialova vláda zavést 30% inflaci proboha??? Je to kumulativní inflace, která byla z většiny importovaná a za velkou část může tvůj páníček stbák čobolák!
Pavel Hanzl30.9.2025 08:05 Reaguje na Jan Šimůnek
To co píšete proti Fialovi není lež, to je předvolební slib v situaci, kdy končil covid, bylo ale před plynovou krizí a válkou na Ukrajině, které do všeho hodily vidle.
Fiala sliboval nezvyšování daní, ale taky složená kvóta nestoupla, klíčovou daň - na potraviny snížil.
Nevím o nějakých nových daních, zvyšování platby na ČT hlásili dlouhodobě, valorizaci důchodů taky nekrátili, je na stejné úrovni, jako za Babiše před covidem.
A dál je to lež standardní, žádných 30% do STAN nešlo, (to jsou jen dezolátní dezinformace před volbami) 30% inflaci spáchal Babiš a plynová krize, celá Evropa je pod tvrdým tlakem hybridní války a ještě ji ničí pitomec z Améru. Pokud náš růst HDP je mezi ČTYŘMI nejúspějšími zeměmi EU a plníme Maastricht, tak to je JEDNOZNAČNÝ úspěch Fialovy vlády.
Starý komunista nikdy nic nového nepochopí a nic starého nezapomene.
Jan Šimůnek30.9.2025 10:19
Kolik svědků v kause Dosimetr už "záhadně\" zemřelo, stejně, jako se umírá v Rusku, 5?,7?, 9?
Ta inflace byla jednoznačně uměle vyvolaná (jinde v EU tak vysokou neměli), čistě proto, aby lidem znehodnotila úspory. Na měnovou reformu, po vzoru komunistů, si ještě soudruzi netroufají, ale pokud zůstanou u moci, tak i na tu dojde.
to Pavel Hanzl 30.9.2025 08:05
Komunisté taky, když zdražili železné zboží, tak slevnili lokomotivy, takže "v celku o nic nešlo", jak nám psali kojzarové z Rudého Práva, po jejichž vzoru píší i ti současní. MMCH, potraviny jsou drasticky dražší než za Babiše (některé i na několikanásobku ceny na konci jeho období, takže mě nějaké bezcenné lži nezajímají.
O zvyšování poplatků za Tv a Ro explicitně před volbami Fuala prohlašoval, že nebude. Daň z nemovitosti zvýšil na dvojnásobek a slibuje další zvyšování (zelení chtějí daň ve výši 2 % ceny nemovitosti, odporní zloději).
Výpovědi přeživších svědků v kause Dosimetr jsou naprosto jasné: STAN a TOPka byly vydržovány z mafiánských "výdělků", na jejichž získání se podílely. A se budou řešit bitcoiny a kampeličky (tedy, pokud současná vláda bude odstavena od moci), tak se také ledacos dozvíme. Fialová inflace viz výš (odpověď panu Eliasovi).
Cenovou úroveň máme dvojnásobnou proti Německu, při polovičních platech, takže ten HDP zmizel v nějaké černé díře. Plnění Maastrichtu není něco, čím bychom se měli chlubit.
Petr Elias30.9.2025 10:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Opět sprostě lžeš, nevzdělaný docente. Podívej se na eurostat, inflace byla i ve zbytku EU podobná a přestaň žvanit!