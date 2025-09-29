https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stav-zivotniho-prostredi-v-evrope-neni-dobry-varovala-agentura-eu
Stav životního prostředí v Evropě není dobrý, varovala agentura EU

29.9.2025 12:40 (ČTK)
Diskuse: 23
Při snižování emisí skleníkových plynů a znečištění ovzduší bylo dosaženo významného pokroku, avšak celkový stav životního prostředí v Evropě není dobrý. Vyplývá to z nejucelenější zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o stavu životního prostředí, která je zveřejňována jednou za pět let. Přírodní prostředí podle zprávy i nadále čelí degradaci a dochází rovněž k nadměrnému využívání a úbytku biologické rozmanitosti. Výhled je přitom u většiny environmentálních trendů znepokojivý a představuje velká rizika pro hospodářskou prosperitu, bezpečnost a kvalitu života v Evropě, uvedla ke zprávě EEA.
 
Téměř 300stránkový materiál zdůrazňuje, že změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují přímou hrozbu pro konkurenceschopnost Evropy, která je závislá na přírodních zdrojích. Dále se v dokumentu uvádí, že dosažení klimatické neutrality do roku 2050 je podmíněno také lepším a odpovědnějším hospodařením s půdou, vodou a dalšími zdroji.

"Ochrana přírodních zdrojů, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a snižování znečištění zvýší odolnost životně důležitých společenských funkcí závislých na přírodě, jako jsou například potravinové zabezpečení, zabezpečení pitné vody a protipovodňová ochrana," upozornila agentura EEA. Zpráva v této souvislosti vyzývá k urychlení realizace politik a opatření podporujících dlouhodobou udržitelnost, které již byly schváleny v rámci Zelené dohody pro Evropu (Green Deal).

Evropská unie je podle zprávy světovým lídrem v ochraně klimatu, neboť od roku 2005 snížila emise skleníkových plynů a spotřebu fosilních paliv a zároveň zdvojnásobila podíl obnovitelných zdrojů energie. V posledních deseti až patnácti letech došlo rovněž k výraznému zlepšení kvality ovzduší a zvyšování míry recyklace odpadu a účinného využívání zdrojů.

"Tato zpráva nám jasně připomíná, že Evropa musí pokračovat v nastoupeném kurzu, a dokonce urychlit své ambice v oblasti klimatu a životního prostředí," reagovala na zprávu místopředsedkyně Evropské komise Teresa Riberaová. Nedávné extrémní povětrnostní jevy podle ní dokládají, jak křehká je "naše prosperita a bezpečnost v době, kdy dochází k degradaci přírodního prostředí a zesilují dopady změny klimatu".

"Zpoždění nebo odložení plnění našich klimatických cílů by pouze zvýšilo náklady, prohloubilo nerovnosti a oslabilo naši odolnost," dodala Riberaová s tím, že ochrana přírody je investicí do konkurenceschopnosti, odolnosti a blahobytu evropských občanů.

Zprávu o životním prostředí v Evropě zveřejňuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) každých pět let. Zpráva Europe’s environment 2025 je sedmou zprávou z této řady, kterou EEA od roku 1995 vydala.

JS

Jiří Svoboda

29.9.2025 12:55
Je třeba přiznat, že dekarbonizace založená na dominantním využívání OZE a s tím spojené velmi složité a nákladné zabezpečení energetické bezpečnosti nutně musí mít značné negativní dopady na životní prostředí (několikanásobné navýšení těžby minerálů, budování nezbytné infrastruktury = další zabírání půdy).

Rozumně sladit ochranu klimatu a přírody je proto zatím možné jen masivním využíváním jádra. Francie to dokázala již před 40-50 lety.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

29.9.2025 13:57 Reaguje na Jiří Svoboda
no jo, ale přiznejme si, že to jádro jede pořád na vodu... ale pokud jsem viděl projekt SMR co se má realizovat, vypadal zajímavě.

https://www.cez.cz/nextcez/cs/pro-media/tiskove-zpravy/spolecnosti-rolls-royce-smr-a-skupina-cez-uzaviraji-partnerstvi-s-cilem-budovat-smr-ve-velke-britanii-a-ceske-republice-201774
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

29.9.2025 14:02 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Jenže bruseláci chtějí všechno hned, jenže jak se říká, hned se ani pes nevy...e.
a tak tu žijeme v bludném kruhu utrácení a tisknutí peněz na něco, co odpírá zdravému rozumu jako je dočasné OZE a dočasná úložiště a dočasné zálohy jinak dočasné výroby elektřiny za dotace, které nedávají smysl.
Odpovědět
HH

Honza Honza

29.9.2025 19:34 Reaguje na Jiří Svoboda
Přesně tak, jedno jaksi vylučuje druhé:
Grean Deal bez úložiště by znamenal tuny předražených baterií, naprosto nerealizovatelný program, elektroauta s životností 5 let bez účinné recyklace- tuny odpadů, vše na elekřinu extrémní posílení sítí, regulátory, mařiče, organiz. výroby, když svítí slunce.
Zastínění, ochlazení- monotonní lesy, zhoršení diverzity, atd.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.9.2025 14:10
Zajímalo by mě, kolikrát se v daném 300 stránkovém dokumentu vyskytuje heslo dne "klimatická změna". Termín "climate" se tam vyskytuje více než 1000x. Snad už toto vypovídá o kvalitě dané zprávy a čemu má sloužit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2025 14:12
Problém je, že tato agentura není nestranným zdrojem informací. Je přímo ekonomicky i politicky závislá na Green Dealu, a proto bude do roztrhání těla lhát a blekotat nesmysly o jeho potřebnosti. Je to opět jedna z naprosto zbytečných institucí, které by měly být bez náhrady zrušeny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2025 14:24 Reaguje na Jan Šimůnek
"A veřejností mezitím hýbe absurdní boj, zda namísto hledání pravdy není lepší prosazovat právo lhát."
Tohle je vaše parketa, to je váš svět naopak,, kte se lže tak děsivě, že pojem pravda tam vůbec nefiguruje a je to prakticky sprosté slovo.
Přečtěte si to radši celý. Já vím, ničeho takového nejste absolutně
schopen...
https://medium.seznam.cz/clanek/richard-pokorny-vylhany-obraz-fialovy-vlady-192760?utm_campaign=abtest290_novy_boxik_streamu_varD&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=blogy.sznhp.box&dop_vert_ab=&dop_vert_id=&source=hp&seq_no=1
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

29.9.2025 14:32 Reaguje na Pavel Hanzl
pane Hanzle, vypusťte páru, tady nejsme na předvolební agitce.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2025 16:49 Reaguje na Jaroslav Řezáč
Pan Šimůnek lže bez ohledu na jakékoliv volby i politickou situaci.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

30.9.2025 08:40 Reaguje na Pavel Hanzl
A lhát ve prospěch Grýndýlu se jako může?
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2025 15:51
to Pavel Hanzl 29.9.2025 14:24
My v podstatě máme právo lhát. Ústava totiž při zákazu cenzury pravdivé a nepravdivé informace nerozlišuje. Což je logické, protože v aktuální době, kdy je ta informace čerstvá, nikdo nemůže rozlišit, co je a co není pravda (všichni naši factcheckeři mají na tomto poli nepatrnou úspěšnost, pomalu menší, než kdyby si házeli korunou). Druhou věcí je, že i vcelku nepravdivá informace může skrývat zrnko pravdy: Asi jako když se dlouhá léta věřilo, že malárii vyvolává škodlivé "miasma" z bažin (a teprve někdy na konci předminulého a začátku minulého století se prokázali jako viníci komáři), nicméně je úplně jedno, zda bažinu vysušíte kvůli "miasmatu" nebo kvůli komárům, v obou případech tu malárii potlačíte.
Nicméně v řadě případů je cosi prohlašováno za lež totalitním režimem, bez ohledu na to, zda nacistickým, komunistickým nebo ekologickým.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2025 16:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Samozřejmě nemůžeme ihned vědět, jestli je informace pravdivá nebo ne. Ale cíleně opakované lži poznáme většinou snadno, bo je možné si je ověřovat u seriózních zdrojů. Dnes ale někteří politici lžou tak jasně a natvrdo, že to řešit nemusíme.
Problém je v tom, že lidé to ví, ale vůbec jim to nevadí, klidně tyhle šmejdy budou volit. A společnost, kterou pravda nezajímá, je už totálně zdegenerovaná a nemá šanci na další existenci.
Může fungovat pouze na základě silné ideologie, která je tlučena lidem už od dětství do hlav, což je příklad Ruska. To u nás nevidíme, takže jdeme dodupy.
Naše situace se dá vystihnout třeba takhle:
"Člověk, který je demoralizovaný, není schopen vyhodnotit pravdivé informace. Fakta mu nic neříkají. I kdybych ho zasypal informacemi, autentickými důkazy, dokumenty či fotografiemi."
Jurij Bezmenov, sovětský propagandista z 80. let
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.9.2025 17:19
Jak může být životní prostředí v Evropě dobré, když se do Bruseli pravidelně
přesunuje tolik lidí z celé Evropy především letecky na kdejakou " slezinu " zelených je to stejné
a přitom je zbytečné/žádné kladné výsledky,
no !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2025 18:01 Reaguje na smějící se bestie
Sleziny zelených budou dělat v letecké přepravě asi tak 0,000000001% všech letů, takže klídek.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2025 17:31
to Pavel Hanzl 29.9.2025 16:59
To, že vy "víte", že nějaký politik lže, není směrodatné.
Za větší problém považuji podporu profláklých lhářů, jako SPOLU, nebo stran napojených na organizovaný zločin, jako je STAN.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.9.2025 17:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy žijete ve světě naopak a opakovaně vás žádám, abyste uvedl nějaké lži SPOLU. Stan není na žádný zločin napojen, další lži, to jste si spletl s ANO.
Příklady estébáckých lží:
"Fialova vláda zavádí novou totalitu, opozice se nemůže dostat ani ke slovu". Hlásil po asi tříhodinové obstrukci ve Sněmovně.
"Fialova vláda vede zemi do ekonomického bankrotu, giganticky zadlužuje zemi a hospodářství se propadá".
Pravda z Eurostatu říká, že v dluzích plníme Maastricht (máme roční deficit pod 2% HDP, za Babiše jsme měli 5%).
Růst HDP máme mezi asi ŠESTI nejlepšími zeměmi EU, platy jdou +7% nahoru atd. atd.
A tak bych mohl pokračovat do alelujá. Článek, jak je na tom celá EU, jsem dával minule.
Vy jste prostě demoralizovaný totálně, nevěříte vůbec ničemu a potom vám kdokoliv cokoliv nakuká velmi snadno. čus.
Odpovědět
HH

Honza Honza

29.9.2025 19:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Přesně tak, vyhrabali jsme se z války a energetické krize s - 200 mld, Babiš z covidu - 400 mld. Máme zajištěné suroviny, začíná se stavba JE (proč ji Babiš nezačal, když všechno ví nejlíp), máme alespoň nějaký začátek nutných reforem, hl. penzijní reformy, aby důchody fungovaly ( tak ať Babiš udělá novou smyslplnou reformu např. založenou na vlastním účtu, jak chtěl Klaus, jde to? Nejde! Musel by se tam nalít bilion!). Bojujeme s Putinem ze všech sil, lépe než zázračný Trump, kt. Putina pozval na červený koberec, objal se s ním, řekl jaký je to přítel a Putin jako odměnu za to pustil drony na Polsko!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2025 08:10 Reaguje na Honza Honza
Máte samozřejmě pravdu, ale s tou důchodovou reformou mi to jasné není. Nečasova vláda zavedla druhý pilíř, který je ve všech normálních zemích klíčový, socani s anoňáky to zase zrušili. Proč to ale nezavedl zase Fiala? Žádný bilión by to nestálu, nabíhalo by to 20 let a platili by si to především sami lidi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.9.2025 20:43
to Pavel Hanzl29.9.2025 17:59
SPOLU
"Nebudeme zvyšovat daně" - zvýšili
"nebudeme zavádět nové daně" - zavedli
"nebudeme zvyšovat poplatky za veřejnoprávní média" - zvýšili
"nebudeme krátit valorizaci důchodů" - zkrátili
atd. Splnili jen necelou třetinu předvolebních slibů. Prostě, bezcenní lháři.
STAN - podle dosavadních výpovědí svědků (které se soudruhům ze STAN nepodařilo zavraždit) dostával STAN cca 30 % výnosů z trestné činnosti, zejména korupce. Dtto TOPka.
Fialova vláda zavedla více než 30 % inflaci. Čili z každé tisícovky, co jsem měl naspořeno na stáří, mi ukradli víc než tři stovky. A to je mám milovat?
Ten sedmiprocentní nárůst mezd inflaci nepokrývá, pořád jsme v mínusu (i když je mi jasné, že si to spočítat neumíte).
A ty "úspěchy" jsou zhruba na úrovni "úsoěchů" budování socialismu: Jen bezcenné šmé.
Ano, nevěřím nikomu a ničemu, co si sám neověřím.
Odpovědět
PE

Petr Elias

30.9.2025 07:18 Reaguje na Jan Šimůnek
Ty jsi fakt úplně vymaštěnej! Kdo koho zavraždil ty šílenej magore?

A jak jako mohla fialova vláda zavést 30% inflaci proboha??? Je to kumulativní inflace, která byla z většiny importovaná a za velkou část může tvůj páníček stbák čobolák!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.9.2025 08:05 Reaguje na Jan Šimůnek
Zase jen koncentorovné lži.
To co píšete proti Fialovi není lež, to je předvolební slib v situaci, kdy končil covid, bylo ale před plynovou krizí a válkou na Ukrajině, které do všeho hodily vidle.
Fiala sliboval nezvyšování daní, ale taky složená kvóta nestoupla, klíčovou daň - na potraviny snížil.
Nevím o nějakých nových daních, zvyšování platby na ČT hlásili dlouhodobě, valorizaci důchodů taky nekrátili, je na stejné úrovni, jako za Babiše před covidem.
A dál je to lež standardní, žádných 30% do STAN nešlo, (to jsou jen dezolátní dezinformace před volbami) 30% inflaci spáchal Babiš a plynová krize, celá Evropa je pod tvrdým tlakem hybridní války a ještě ji ničí pitomec z Améru. Pokud náš růst HDP je mezi ČTYŘMI nejúspějšími zeměmi EU a plníme Maastricht, tak to je JEDNOZNAČNÝ úspěch Fialovy vlády.
Starý komunista nikdy nic nového nepochopí a nic starého nezapomene.
Odpovědět

Jan Šimůnek

30.9.2025 10:19
to Petr Elias 30.9.2025 07:18
Kolik svědků v kause Dosimetr už "záhadně\" zemřelo, stejně, jako se umírá v Rusku, 5?,7?, 9?
Ta inflace byla jednoznačně uměle vyvolaná (jinde v EU tak vysokou neměli), čistě proto, aby lidem znehodnotila úspory. Na měnovou reformu, po vzoru komunistů, si ještě soudruzi netroufají, ale pokud zůstanou u moci, tak i na tu dojde.

to Pavel Hanzl 30.9.2025 08:05
Komunisté taky, když zdražili železné zboží, tak slevnili lokomotivy, takže "v celku o nic nešlo", jak nám psali kojzarové z Rudého Práva, po jejichž vzoru píší i ti současní. MMCH, potraviny jsou drasticky dražší než za Babiše (některé i na několikanásobku ceny na konci jeho období, takže mě nějaké bezcenné lži nezajímají.
O zvyšování poplatků za Tv a Ro explicitně před volbami Fuala prohlašoval, že nebude. Daň z nemovitosti zvýšil na dvojnásobek a slibuje další zvyšování (zelení chtějí daň ve výši 2 % ceny nemovitosti, odporní zloději).
Výpovědi přeživších svědků v kause Dosimetr jsou naprosto jasné: STAN a TOPka byly vydržovány z mafiánských "výdělků", na jejichž získání se podílely. A se budou řešit bitcoiny a kampeličky (tedy, pokud současná vláda bude odstavena od moci), tak se také ledacos dozvíme. Fialová inflace viz výš (odpověď panu Eliasovi).
Cenovou úroveň máme dvojnásobnou proti Německu, při polovičních platech, takže ten HDP zmizel v nějaké černé díře. Plnění Maastrichtu není něco, čím bychom se měli chlubit.
Odpovědět
PE

Petr Elias

30.9.2025 10:35 Reaguje na Jan Šimůnek
A jaký máš důkaz, že je s tím spojena STAN? Žádný šášulo.

Opět sprostě lžeš, nevzdělaný docente. Podívej se na eurostat, inflace byla i ve zbytku EU podobná a přestaň žvanit!
Odpovědět

