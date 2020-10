Stavbou rozhledny na Králickém Sněžníku se bude zabývat Brusel Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Společnosti přátel Jeseníků, z.s. Práce při stavbě rozhledny považují autoři podnětu jen za začátek devastace horské přírody. Pokud bude stavba otevřena, výrazně podle nich přibude turistů a také ničení vzácného ekosystému alpínského bezlesí. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Senátor Petr Orel (za Zelené) a pět ekologických organizací odeslali 7. října Evropské komisi do Bruselu podnět k prošetření stavby rozhledny na Králickém Sněžníku. Rozhledna o výšce 34 metrů vzniká na polské straně u hranice s Českou republikou. Podle kritiků stavba poškozuje vrchol hory těžkou technikou a výkopovými pracemi. Práce při stavbě rozhledny považují autoři podnětu jen za začátek devastace horské přírody. Pokud bude stavba otevřena, výrazně podle nich přibude turistů a také ničení vzácného ekosystému alpínského bezlesí. "Jedinou možností, jak vzácnou přírodu zachránit, je zapojení veřejnosti a zásah Evropské komise. Odpor proti stavbě rozhledny je i na polské straně Králického Sněžníku, kde vznikla petice Sněžník bez rozhledny!," uvedli ve zprávě. Na stavbu za 77 milionů korun poskytlo dotaci i české ministerstvo pro místní rozvoj. Žádaly o ni město Králíky, Sdružení obcí Kladska a polská obec Stronie Śląskie. Podle kritiků projekt za veřejné peníze upřednostňuje finanční zájem nad zachováním vzácné a přísně chráněné přírody. Rozhlednu považují kritici za zbytečnou, sám vrchol hory bez lesů podle nich poskytuje krásné výhledy. Proces schvalování projektu označují za netransparentní a chybný kvůli nedostatečně a neobjektivně zpracovaným podkladům. K záměru byla v roce 2013 v Polsku zpracována analýza vlivů na předměty ochrany Natura 2000, jejíž vyhodnocení ale považují stěžovatelé za nedůvěryhodné a účelové. Ministerstvo životního prostředí v září ve vyjádření pro ČTK uvedlo, že v roce 2013 ho polská strana informovala o ukončení mezistátního procesu vyhodnocení vlivu projektu na životní prostředí EIA, neboť po změně záměr představoval již pouze výstavbu jednoduché rozhledny, ochranného zábradlí a ohrazení turistické stezky bez další budovy a infrastruktury. Ministerstvo proto muselo ukončení procesu akceptovat. Přesto požadovalo, aby polská strana zohlednila při stavbě tři podmínky stanovené Správou Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Jeseníky. Letos v červnu se obrátilo na polskou stranu s dotazem, zda se záměr oproti poslední verzi nějak změnil, ta to však popřela. Původní vyhlídková věž na Králickém Sněžníku byla zbourána v roce 1973. Konstrukce nové věže má být tvořena ve spodní části betonem s kamenným obložením a vršek věže bude z velké části prosklený. Ekologické organizace tvrdí, že přestože se jedná o evropsky mimořádné území, neuskutečnila se žádná veřejná diskuse k tématu a vše se odehrálo za zavřenými dveřmi a od stolu. V oblasti Králického Sněžíku se v posledních letech výrazně zvýšil turistický ruch. V Dolní Moravě vybudovala společnost Sněžník velký skiareál, jehož součástí je i Stezka v oblacích s roční návštěvností kolem 180.000 lidí. Podobný areál roste i v blízkých Hynčicích pod Sušinou na Šumpersku. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Jedovatý a plachý stepník rudý se po devíti letech znovu objevil na Radouči Biologové objevili poprvé ve Slezsku ropuchu krátkonohou MŽP spustilo záchranný program pro ohrožený zvonovec liliolistý

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.