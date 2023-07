Stážisté z Ukrajiny se na jižní Moravě inspirovali, jak ekologicky obnovit zemi

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | Pavouk / Wikimedia Commons Ukrajinci se v Brně seznámili s modernizací sídliště Nový Lískovec, ve spalovně se podívali na systém třídění a využití odpadů a ve firmě Hutira se dozvěděli o technologiích pro čištění vody na kvalitu pitné nebo čištění bioplynu tak, aby mohl být použit v rozvodech místo zemního plynu. Navštívili také firmu Liko-S ze Slavkova u Brna na Vyškovsku, která se věnuje zelenému stavitelství. Ve Zlínském kraji viděli příklad ekologické vesnice Hostětín s modelovým řešením obecního vytápění nebo čištění odpadní vody.

Obnova země zničené válkou dává Ukrajině možnost proměnit katastrofu v příležitost. Následky ruské agrese lze využít k tomu, aby země přešla k nezávislosti na fosilních zdrojích a využívala inovativní ekologické technologie, řekl dnes novinářům Petr Kazda, ředitel Nadace Partnerství. Nadace připravila spolu s Jihomoravským krajem pro zástupce ukrajinských samospráv, neziskového sektoru či univerzit stáž, na níž mohli najít inspiraci. Zúčastnilo se jí 15 lidí, kteří si s představiteli obcí a neziskových organizací vyměňovali své zkušenosti, a navštívili firmy, které mohou moderní technologie na Ukrajinu dodávat.

"Ukrajina má unikátní šanci proměnit katastrofu v příležitost. Po ukončení agrese budou do země proudit investice, které může využít k velkému skoku dopředu. Směrem k udržitelnosti, nezávislosti na fosilních zdrojích i lepší odolnosti vůči změně klimatu. Jejich podobu mohou ovlivnit lídři obcí a měst. Pokud budou vědět, co vše je možné a jakým slepým cestám se vyhnout. Čas do ukončení konfliktu můžeme využít k tomu, abychom ty, kdo v obcích a městech budou o podobě investic spolurozhodovat, inspirovali, motivovali a nabídli dlouhodobější podporu," doplnil za nadaci Miroslav Kundrata.

Program podporuje Jihomoravský kraj, který podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) dokáže předvést inspirativní příklady. "Disponuje know-how, technologiemi i investory. Během stáže se naplno ukázal unikátní inovační ekosystém kraje a brněnské metropole," řekl. "Cílem je propojit zástupce Ukrajiny s jihomoravskými podnikateli, kteří se mohou podílet na rozvoji země. My jako samospráva jsme přispěli nějakými zkušenostmi třeba z obnovy obcí po tornádu," doplnil Grolich.

Ukrajinci se v Brně seznámili s modernizací sídliště Nový Lískovec, ve spalovně se podívali na systém třídění a využití odpadů a ve firmě Hutira se dozvěděli o technologiích pro čištění vody na kvalitu pitné nebo čištění bioplynu tak, aby mohl být použit v rozvodech místo zemního plynu. Navštívili také firmu Liko-S ze Slavkova u Brna na Vyškovsku, která se věnuje zelenému stavitelství. Ve Zlínském kraji viděli příklad ekologické vesnice Hostětín s modelovým řešením obecního vytápění nebo čištění odpadní vody.

Letos jsou v plánu ještě další dvě takové stáže, příští rok deset, zúčastnit se jich má 200 zájemců. Program stáží se bude odvíjet od profilu vybraných zájemců. Mezi účastníky první skupiny převládala témata komunitní energetiky, úsporných budov, recyklace odpadů nebo vody. "Přínosné bylo vidět třeba to, jak lze využít dřevěnou štěpku při vytápění. Jsme si vědomi, že je potřeba co nejvíce snižovat využívání zemního plynu. Musíme se také věnovat obnově stavebnictví a tomu, z jakých materiálů budeme stavět," poznamenal místostarosta obce Berežany Volodymyr Urdejčuk.

Ukrajinská novinářka Jana Sladkovska doplnila, že důležité je také změnit uvažování lidí a přesvědčit je o tom, že tyto kroky mají smysl. Zmínila třeba problematiku třídění odpadů, kde se obává, že bude těžké zvláště starší lidi k recyklaci přimět.

