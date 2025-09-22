https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stem-v-ceske-spolecnosti-roste-skepse-vuci-zavaznosti-klimaticke-zmeny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
STEM: V české společnosti roste skepse vůči závažnosti klimatické změny

22.9.2025 16:26 (ČTK)
Diskuse: 4
Zdroj | Depositphotos
V české společnosti podle zjištění agentury STEM rostou pochybnosti o závažnosti klimatické změny. Podíl lidí, kteří jsou o změně klimatu přesvědčeni a podporují kroky k jejímu řešení, za posledních pět let klesl z 34 procent na 28 procent. Respondentů, kteří jsou situací znepokojeni a berou problém vážně, je nyní 15 procent, v roce 2020 jich bylo 22 procent.
 
Odpovídajícím způsobem roste podíl těch, kteří jsou vůči klimatické změně buď skeptičtí, nebo přímo kritičtí a zpochybňují, že za ni může člověk. Podle srpnového průzkumu STEM jich bylo dohromady 38 procent. Stabilní zůstává pětina společnosti, která si v této otázce není nejistá.

"V srpnu 2025 tvořily skupiny více akcentující změnu klimatu zhruba 43 procent populace. Více než třetina - 38 procent - se profiluje spíše skeptickým postojem ke klimatické změně a pětina zůstává nejistá," uvedli autoři průzkumu.

Trend si vysvětlují politizací tématu, kdy se debata od dříve obecně formulovaných cílů posouvá ke konkrétním návrhům. "Část veřejnosti, která tato opatření odmítá, pak tíhne v argumentaci také k bagatelizaci samotného problému - to se projevuje nižší mírou přesvědčení, že za změnu klimatu může člověk, anebo názorem, že řešit bychom tento problém měli později," konstatoval analytik STEM Martin Philipp.

Nejvíc pro-klimaticky orientovaných je mezi příznivci Pirátů s podporou Zelených, následují sympatizanti STAN a koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Mezi podporovateli hnutí ANO je rozložení názorů relativně rovnoměrné. Potenciální voliči uskupení Stačilo!, za které kandidují komunisté i sociální demokraté, se kloní spíše ke skeptičtějším postojům. U stoupenců SPD pak převažují silně skeptické postoje. U přívrženců Motoristů je negativní postoj ke klimatickým změnám nejzřetelnější - dvě třetiny z nich se řadí mezi klimatické kritiky nebo skeptiky.

Průzkum také ukázal, že jen 15 procent dotázaných přesně ví, co obnáší nový systém emisních povolenek ETS 2. Dalších 33 procent uvádí, že má rámcové povědomí. O ETS2 dosud vůbec neslyšelo 29 procent oslovených a téměř čtvrtina obyvatel má pouze mlhavou nebo neurčitou představu, co přesně nový systém emisních povolenek je a jaké může mít dopady.

Podporovatelé Motoristů sobě, SPD a Stačilo! podle svého přesvědčení mají o této věci nadprůměrné povědomí, což podle autorů STEM souvisí s tím, že zmíněné strany tuto oblast často zmiňují ve své kampani.

Celkově však k zavedení ETS2 převažují podle průzkumu negativní očekávání. Zhruba polovina lidí si systém spojuje spíše se zdražováním nebo byrokracií. Pozitivní efekty ETS2 jako čistší vytápění a doprava vnímá většina společnosti spíše okrajově. "Tyto pozitivní důsledky častěji rezonují mezi příznivci Spolu, STAN a Pirátů, kde je také více pro-klimaticky orientovaných voličů," dodal STEM.

Online diskuse

Všechny komentáře (4)
MZ

Miloš Zahradník

22.9.2025 16:42
Zaplatpambuh. Poras je jeste sance, ze "ekologove" odhloupnou a zacnout se zajimat - a ucit se o ni - opravdu o ekologii oprostenou od ideologie a fanatismu
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

22.9.2025 16:47 Reaguje na Miloš Zahradník
Pardon za preklepy. Ekologie - jako nauka studujici interakci organismu a dalsich vlivu s ruznorodymi, casto vzajemne protichudnymi zajmy ve slozitych systemech plnych positivnivh i negativnich zpetnych cazeb opravdu neni vhodne pole pro fanatiky a nabozenske blouznivce

A gratulace: Cesky narod neni tak blby, jak se obcas - naposled vcera v souvislosti s Masarykem - ucelove tvrdi
Odpovědět
RV

Richard Vacek

22.9.2025 17:45
Pokud člověk přispívá ke změně klimatu k teplejší periodě, tak to není důvod ke znepokojení, ale důvod k oslavě.
Je pravda, že na něčem takovém se nedá postavit byznys plán jak šahat lidem do peněženek, ale je spousta jiných možností, na které se dá řada lidí nachytat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2025 17:50
Naši lidé jsou vcelku minulým režimem vycvičeni ke skepsi a také mají čich pro lháře, což se týká i hlasatelů klimatické katastrofy. Nárůst je asi dán tím, že stále více lidí má možnost sledovat parazity, kteří se myšlenkou klimatického ohřevu antropogenním oxidem uhličitým živí, a velice dobře, jako druhdy hlasatelé socialismu a budování komunismu. Obyvatelé zemí na západ od bývalé železné opony jsou hendikepování absencí takovéto zkušenosti.
Odpovědět

