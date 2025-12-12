https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/kudy-na-snizovani-emisi-fakta-o-klimatu-predkladaji-data-v-novem-atlasu-dekarbonizace-ceska
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Kudy na snižování emisí? Fakta o klimatu předkládají data v novém Atlasu dekarbonizace Česka

12.12.2025 12:35 | PRAHA (Ekolist.cz) | zv
Diskuse: 2
Zdroj | Depositphotos
Ukotvit debata o dekarbonizaci v Česku v datech si klade za cíl nová publikace organizace Fakta o klimatu Atlas dekarbonizace Česka. Atlas shrnuje na jednom místě informace o tom, v jakých odvětvích uhlíkové emise v Česku vznikají a jaké možnosti a technologie máme k dispozici pro jejich snižování.
 
Publikace člení české emise do šesti kategorií a ukazuje, kde mají opatření největší smysl nebo kde s dekarbonizací začít – v případě státu, firmy i jednotlivců. Pro lepší srozumitelnost obsahuje množství vizuálních schémat a infografiky.

Podle autorů není připravený atlas plán ani recept, který by určoval jedinou správnou cestu. Je to orientační základ pro všechny, kteří chtějí porozumět možnostem dekarbonizace Česka na základě faktů a dat.

Digitální verze Atlasu je zdarma dostupná na adrese www.atlasdekarbonizace.cz.

Připravuje se i tištěná verze pro knihovny. Ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků probíhá právě nyní kampaň Pomozte dostat Atlas dekarbonizace do knihoven. Jako odměnu za příspěvek může získat výtisk Atlasu i darující.

zv
Online diskuse

Všechny komentáře (2)
EN

Emil Novák

12.12.2025 12:57
- Otevřel jsem Atlas dekarbonizace.
- Náhodně padl můj zrak na tvrzení "asi polovina elektřiny v Česku se vyrábí v uhelných elektrárnách" (naposledy to platilo v roce 2016, loni 35,9 %)
- Zavřel jsem Atlas dekarbonizace.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

12.12.2025 18:13 Reaguje na Emil Novák
není bez zajímavosti, že pod ten škvár nesmyslů se nikdo nepodepíše...
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

