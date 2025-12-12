Kudy na snižování emisí? Fakta o klimatu předkládají data v novém Atlasu dekarbonizace Česka
12.12.2025 12:35 | PRAHA (Ekolist.cz) | zv
Zdroj | Depositphotos
Podle autorů není připravený atlas plán ani recept, který by určoval jedinou správnou cestu. Je to orientační základ pro všechny, kteří chtějí porozumět možnostem dekarbonizace Česka na základě faktů a dat.
Digitální verze Atlasu je zdarma dostupná na adrese www.atlasdekarbonizace.cz.
Připravuje se i tištěná verze pro knihovny. Ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků probíhá právě nyní kampaň Pomozte dostat Atlas dekarbonizace do knihoven. Jako odměnu za příspěvek může získat výtisk Atlasu i darující.
Online diskuse
Všechny komentáře (2)
EN
Emil Novák12.12.2025 12:57
- Otevřel jsem Atlas dekarbonizace.Odpovědět
- Náhodně padl můj zrak na tvrzení "asi polovina elektřiny v Česku se vyrábí v uhelných elektrárnách" (naposledy to platilo v roce 2016, loni 35,9 %)
- Zavřel jsem Atlas dekarbonizace.
JŘ
Jaroslav Řezáč12.12.2025 18:13 Reaguje na Emil Novák
není bez zajímavosti, že pod ten škvár nesmyslů se nikdo nepodepíše...Odpovědět