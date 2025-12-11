Šéf Lasselsbergeru: Snížit emise v EU o 90 procent může být pro průmysl katastrofou
"Komise si to připravila kvůli tomu, aby mohla přitvrdit a zrychlovat dekarbonizaci, která je pro řadu odvětví nerealistická. Cíl je nerealistický, nebude splněn, a přesto si ho tady schvalujeme. A řada politiků ví, že se to nedá splnit," uvedl Blažíček. Vzhledem k přitvrzení pravidel se stanou české energeticky a emisně náročné podniky ve světě nekonkurenceschopné. "Budeme na to muset vynaložit obrovské peníze, pokud vůbec budeme mít na co," uvedl. Pro Lasselsberger například nejsou na trhu elektrické pece nebo jiná dekarbonizovaná technologie, a tak skupina zatím nemůže nic dělat a čeká.
Už nyní podle Blažíčka odehrává pozvolná deindustrializace. "Závazek na rok 2040 znamená přitvrzení požadavků a pro průmyslová odvětví je to vzkaz: My vás tady nechceme," uvedl. Česká republika bude podle něj jako jedna z neprůmyslovějších zemí Evropy zasažená výrazně více než třeba Dánsko, které průmysl nemá. "Povede to ke snižování i uzavírání výrob," řekl. Světové klima se podle Blažíčka naopak zhorší, protože výrobu převezmou asijští výrobci, kteří zdaleka nemají tak vyspělou technologii a nemají žádná pravidla pro emise. "Povede to přesně k opačnému výsledku, než má celý Green Deal za cíl. Místo toho, aby se snížily emise skleníkových plynů ve světě, tak se zvýší," dodal.
Česká hutní a železářská skupina Z-Group se závody v Hrádku u Rokycan a v Chomutově bude podle mluvčího Miroslava Slaného vinou tohoto cíle vůči asijské konkurenci ve velké nevýhodě a bude ztrácet konkurenceschopnost. "Klimatu to globálně neprospěje. Emise se celosvětově nevyřeší směrem k ambicím, jaké má Evropa. Pouze to dopadne tak, že se výroby přesunou do jiných oblastí, protože poptávka po hutnických a ocelářských produktech ve světě nepoklesne. Ale budou ji naplňovat fabriky mimo Evropu, kde tlaky na emise nejsou. A my si tady sami zničíme průmysl," uvedl.
Dekarbonizační tlaky EU a "zelené tažení" nutí energeticky náročné podniky do investic, které jsou podle Slaného neproduktivní a nepřinášejí nic jiného kromě snížení emisí. "Žádnou přidanou hodnotu, žádné zefektivnění provozu, pouze náklady, které ale nedokážeme pokrýt z prodeje výrobků. Protože nákladově pak budeme někde úplně jinde a budeme nekonkurenceschopní na světovém trhu," uvedl. Už dnes výrobky Z-Groupu Asii těžko konkurují. Skupina nemůže náklady na dekarbonizaci výroby promítnout do cen, protože by produkty neprodala, propadla by se do ztrát a skončila by.
"Jsme v rukou nebezpečných šílenců," řekl na adresu politiků podporujících Green Deal Vít Linhart, majitel výrobce kompresorů Atmos Chrást. "Evropa sice poslední roky tvrdí, že chce mít opět silný průmysl a že se snaží vrátit klíčové výroby z Asie do EU, ale průmysl se nepřesune někam, kde jsou zaměstnanci pod sociálním státem, berou hodně peněz a málo pracují," řekl. Asie už není podle něj jen levnější a rychlejší, ale poslední dobou i kvalitnější.
Naopak pro Panasonic, který v srpnu otevřel v Plzni nový výrobní areál na produkci tepelných čerpadel za osm miliard korun, jsou podle ředitele pro strategii Radka Vacha jakékoli restrikce emisí skvělou zprávou. "Další pozitivní je zpráva o zastavení dodávek plynu z Ruska do nějakého roku 2027. Takže já osobně jsem optimista, co se týká byznysu tepelných čerpadel," uvedl. Od letošního ledna po předloňské a loňské velké krizi poptávka stabilně roste. "A to budeme reflektovat do byznysplánu roku 2026. Krize je definitivně za námi. Nevidím jediný negativní vliv, který by poptávku srazil," dodal.
Zástupci Rady EU a zástupci Evropského parlamentu se také v úterý shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028, což podobně jako snížení emisí musí ještě formálně schválit Evropský parlament a členské státy EU. "Je pozitivní, že se Evropa domluvila a že jsou platné nové cíle," uvedl Vach. Podle něj to teď zajišťuje stabilitu pravidel pro podniky. Odložení zavedení emisních povolenek ETS 2, které mají zdražit benzin i vytápění, o jeden rok byznys Panasoniku neovlivní. "Trh je obrovský a domácnosti jsou jenom jeho jeden segment. Větší vliv to mít nebude," uvedl Vach.
Václav Prokš
