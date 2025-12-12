Pařížská dohoda byla přelomová, ale cíle zůstávají i po 10 letech vzdálené
Podle klimatologů a ekologů dohoda výrazně posílila mezinárodní spolupráci. "Na datech vidíme progres, který dohodnutý rámec přinesl. Globální oteplování, které bylo před deseti lety na trajektorii ke čtyřem stupňům Celsia, se dnes odhaduje na 2,5 stupně Celsia," uvedla Miriam Macurová z Greenpeace ČR. Klimatolog Radim Tolasz dodal, že růst emisí globálně zpomaluje, a v některých regionech se dokonce už zastavil či klesá, což je výsledek, který dohoda očekávala až po roce 2030.
Přesto odborníci upozorňují na nedostatky. Cíle stanovené Pařížskou klimatickou dohodou jsou podle nich stále příliš obecné a jednotlivé státy je plní nerovnoměrně. "Cíl udržet oteplení do 1,5 stupně Celsia se nepodaří splnit jednoduše proto, že celosvětově stále poháníme naše hospodářství především spalováním fosilních paliv," řekl Tomáš Jungwirth Březovský z Asociace pro mezinárodní otázky. Podobně Koželouh i Macurová zdůrazňují, že bez jasných a konkrétních plánů jednotlivých států bude dosažení klimatického cíle obtížné.
Podle odborníků je zároveň pozitivní, že pařížská dohoda poskytuje státním i regionálním vládám jistotu a podporu pro dekarbonizaci. "Státy měly jistotu, že v ukončení spalování fosilních paliv nebudou samy. Je to pragmatický zájem Česka i Evropské unie, protože nemáme zásoby fosilních paliv," dodal Koželouh. Tolasz upozornil na to, že pro úspěch dohody je klíčový vývoj v Asii, Africe a Jižní Americe, kam bude třeba zaměřit budoucí klimatickou diplomacii.
Odborníci se shodují v tom, že pařížská dohoda udržuje světovou pozornost na změně klimatu, ale že současné tempo a ambice nestačí. "Globální společenství potřebuje vyšší politické ambice a akci, zejména jasné kroky k rychlému a spravedlivému ukončení využívání fosilních paliv a zajištění dostatečných financí pro adaptaci a modernizaci," řekla Macurová.
