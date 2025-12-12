https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/parizska-dohoda-byla-prelomova-ale-cile-zustavaji-i-po-10-letech-vzdalene
Pařížská dohoda byla přelomová, ale cíle zůstávají i po 10 letech vzdálené

12.12.2025 01:40 (ČTK)
Diskuse: 3
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Arnaud Bouissou MEDDE / COP PARIS / Flickr.com
Přijetí Pařížské dohody o klimatu znamenalo přelom, protože sjednotilo téměř všechny státy světa na jednotném cíli, shodli se odborníci, které oslovila ČTK. Stanovený cíl je je udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a pokud možno omezit nárůst na 1,5 stupně. Přesto podle expertů některé její ambice zůstávají stále vzdálené a vyžadují větší politickou a praktickou akci. Pařížská dohoda byla přijata 12. prosince 2015.
 
"Pařížská dohoda je - i z odstupu deseti let - přelomová, protože svět se shodl na společném cíli zastavit klimatickou krizi a globální jednání přestala stagnovat," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Podle klimatologů a ekologů dohoda výrazně posílila mezinárodní spolupráci. "Na datech vidíme progres, který dohodnutý rámec přinesl. Globální oteplování, které bylo před deseti lety na trajektorii ke čtyřem stupňům Celsia, se dnes odhaduje na 2,5 stupně Celsia," uvedla Miriam Macurová z Greenpeace ČR. Klimatolog Radim Tolasz dodal, že růst emisí globálně zpomaluje, a v některých regionech se dokonce už zastavil či klesá, což je výsledek, který dohoda očekávala až po roce 2030.

Přesto odborníci upozorňují na nedostatky. Cíle stanovené Pařížskou klimatickou dohodou jsou podle nich stále příliš obecné a jednotlivé státy je plní nerovnoměrně. "Cíl udržet oteplení do 1,5 stupně Celsia se nepodaří splnit jednoduše proto, že celosvětově stále poháníme naše hospodářství především spalováním fosilních paliv," řekl Tomáš Jungwirth Březovský z Asociace pro mezinárodní otázky. Podobně Koželouh i Macurová zdůrazňují, že bez jasných a konkrétních plánů jednotlivých států bude dosažení klimatického cíle obtížné.

Podle odborníků je zároveň pozitivní, že pařížská dohoda poskytuje státním i regionálním vládám jistotu a podporu pro dekarbonizaci. "Státy měly jistotu, že v ukončení spalování fosilních paliv nebudou samy. Je to pragmatický zájem Česka i Evropské unie, protože nemáme zásoby fosilních paliv," dodal Koželouh. Tolasz upozornil na to, že pro úspěch dohody je klíčový vývoj v Asii, Africe a Jižní Americe, kam bude třeba zaměřit budoucí klimatickou diplomacii.

Odborníci se shodují v tom, že pařížská dohoda udržuje světovou pozornost na změně klimatu, ale že současné tempo a ambice nestačí. "Globální společenství potřebuje vyšší politické ambice a akci, zejména jasné kroky k rychlému a spravedlivému ukončení využívání fosilních paliv a zajištění dostatečných financí pro adaptaci a modernizaci," řekla Macurová.

ss

smějící se bestie

12.12.2025 08:32
Tak ono ty nesmyslné cíle, lze těžko plnit, že !
JS

Jiří Svoboda

12.12.2025 09:04
Něco jako: "Operace byla úspěšná, pacient zemřel".
Jan Šimůnek

12.12.2025 10:23
Zelení soudruzi nereflektují, že teploty před průmyslovou revolucí byly nepřirozeně nízké, protože ještě doznívala předchozí extrémně studená období. A ignorují také fakt, že tato studená období se vyznačovala neúrodami, hladomory, epidemiemi, válkami a sociálním neklidem. K tomu se chtějí vrátit?
