Stonava odmítá centrum odpadů, projekt chce zastavit i soudní cestou
"Stanovisko obce je jednoznačné. Takový záměr na svém území odmítáme," uvedl starosta. Podle něj se projekt dostatečně nevypořádal s rizikem vyplývajícím z poddolovaného území. "Projekt neodpovídá pojmu regenerace území, ale naopak by lokalitu znovu výrazně zatížil. Navíc je v rozporu s územním plánem, protože zpracování odpadů nelze považovat za skladování ani výrobu," uvedl.
Mluvčí FCC ČTK řekla, že firma zatím nezaznamenala žádnou negativní reakci dotčených obcí. Centrum se má podle ní zaměřit především na výrobu kompostu, který se pak používá při obnově půdy zničené průmyslem. "Cílem je výstavba moderního, technologicky vybaveného centra, které soustředí více typů zařízení pro úpravu, zpracování a využití odpadů do jednoho funkčního celku," uvedla.
Lokalita, kde se v minulosti těžilo, je podle Jakubcové klasifikována jako brownfield vhodný k revitalizaci a využití s principy udržitelného rozvoje. "Záměr přispívá k transformaci území s průmyslovou minulostí. Budování centra by mělo probíhat postupně, v několika etapách," řekla.
Obec upozorňuje také na řadu dalších negativních dopadů, které by projekt přinesl, jako je zvýšený hluk, dopravní zátěž, otřesy, vibrace či pachy. "Vzhledem k rovinatému terénu a blízkosti obytné zástavby by byly tyto vlivy pro občany obce neúnosné. Cítíme odpovědnost vůči našim občanům. Namísto skutečné regenerace, která byla slibována, má do obce přijít obrovská zátěž v podobě zpracovávání velkého množství odpadů, včetně nebezpečných. Navíc se cítíme obelháni, protože v minulých letech byla práce s odpady na tomto místě vylučována. Jsme připraveni se bránit i soudní cestou, bude-li to nutné," doplnil starosta.
