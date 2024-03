Strážci přírody v Moravském krasu loni uložili meziročně o něco více pokut

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Strážci přírody v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras za loňský rok uložili na místě 43 pokut, ve srovnání s rokem 2022 jich bylo o sedm více. I tak je to výrazně méně než v covidovém roce 2020, kdy jich uložili bezmála 150. Na webu strážců o tom informoval zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma.

Právě v roce 2020 strážci přírody v Moravském krasu uložili dosud nejvíce pokut, bylo jich 142. Do přírody totiž tehdy kvůli koronavirovým opatřením vyrazili i lidé, kteří se v ní neuměli chovat. O rok později počet na místě uložených pokut klesl na 53, v roce 2022 jich bylo 36. Tedy v desítkách zhruba jako před covidem, kdy v roce 2019 strážci uložili 49 pokut. "Je pozitivní, že zůstáváme počtem pokut ve stavu před rokem 2020 a extrém covidu, rok 2020, se neopakuje," uvedl Tůma.

Strážci i loni nejčastěji trestali nepovolené vjezdy vozů mimo silnice, a to v 29 případech. Dvanáctkrát případech ukládali pokuty za rozdělávání ohně v chráněné krajinné oblasti či v národní přírodní rezervaci. Ve dvou případech pokutovali vstup do národní přírodní rezervace. Oproti roku 2022 ubylo obytných vozů na parkovištích, kde se nocovalo. "Ve srovnání s rokem 2022, kdy v měsíci srpnu nocovalo na parkovišti u Kateřinské jeskyně celkem 36 obytných vozů a na parkovišti u Macochy dokonce 60 obytných vozů, je rok 2023 návratem k normálu a k ukázněnosti řidičů obytných vozů v CHKO Moravský kras. Jistě je to i díky spolupráci s Asociací kempování a karavaningu probíhající formou konzultací a vzájemné informovanosti. Parkoviště v chráněné přírodě prostě nejsou kempy," uvedll Tůma.

Zdůraznil, že strážci přírody pokutovali pouze nejkřiklavější přestupky. Malé přestupky řešili domluvou, všechny pak s vysvětlením a poučením. Na místě mohou uložit pokutu až 10 000 korun.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je běžně zpřístupněno pět z nich. Ročně do nich zavítá kolem 300.000 návštěvníků.

