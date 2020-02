Strážci přírody v Moravském krasu loni uložili více pokut

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | strazcichkomk Strážci přírody v CHKO Moravský kras loni uložili 49 pokut za přestupky, oproti roku 2018 to byl dvojnásobek. / Ilustrační foto

Strážci přírody v CHKO Moravský kras loni uložili 49 pokut za přestupky, oproti roku 2018 to byl dvojnásobek. Nejčastěji pokutovali nelegální vjezdy aut mimo silnice, pokutu však uložili například i za vzlet horkovzdušného balonu. Řekl to zástupce vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Antonín Tůma. Na místě mohou strážci uložit pokutu až do výše 10.000 korun.

"Pokuty jsme loni ukládali častěji, zpřísnili jsme, přišlo nám, že domluva je někdy slabé řešení. Někdo na domluvu prostě nereaguje," uvedl Tůma. Druhou příčinou zvýšeného počtu loni uložených pokut je podle Tůmy fakt, že si strážci začali předvolávat nepřítomné pachatele přestupků. Jde o majitele vozů, kteří svůj automobil zaparkují na místě, kde je to zakázáno. "Ve spolupráci s policií jej pak není složité dohledat, předvolat a věc vyřešit," uvedl Tůma.

Právě nepovolené vjezdy automobilů mimo silnice do přírody strážci řeší každoročně nejčastěji. Loni se však k tomu přidaly i další věci, například vzlet horkovzdušného balonu v rezervaci nebo nelegální rozdělávání ohně. Potrestali také dva jezdce na čtyřkolkách, kteří se na svých strojích proháněli po lesích. "Nejvyšší pokutu loni právě dostal přistižený řidič čtyřkolky, a to 5000 korun. Stejně vysokou pokutu jsme dali i za ten horkovzdušný balon, ale tam to bylo ještě ve spojení s nelegálním vjezdem vozu," uvedl Tůma.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras je známá zejména Punkevními jeskyněmi, které jsou říčkou propojeny s propastí Macocha. V CHKO je přes 1100 jeskyní. Veřejnosti je běžně zpřístupněno pět z nich. Ročně je navštíví přes 350.000 turistů.

