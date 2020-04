Středočeský kraj rozdělí mezi ekologické projekty sedm milionů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | HABRDA / Shutterstock Kraj mezi 36 úspěšných projektů rozdělí sedm milionů korun. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rozšíření expozic vlašimské paraZOO, programy pro děti a mládež v Centru ekologické výchovy Čabárna u Kladna nebo vytvoření naučných stezek na Podblanicku včera podpořili středočeští zastupitelé, když schválili dotační program environmentálního vzdělávání. Kraj mezi 36 úspěšných projektů rozdělí sedm milionů korun.

Žádosti se podávaly letos v lednu, všechny zkontrolovali pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství. Hodnoticí komise pak připravila návrh na poskytnutí dotací.

Například příbramské Ekologické centrum Orlov získalo půl milionu korun na projekt Brdy a Český kras, Český Brod by měl stejnou částku investovat do rekonstrukce patra stodoly v hájovně městských lesů ve Vrátkově a Český svaz ochránců přírody Vlašim do rozšíření a renovace expozic vlašimské paraZOO i jejího technického zázemí.

Dalšími úspěšnými žadateli jsou Zoo Chleby, Zoopark Zájezd nebo Český svaz včelařů Slaný. Neúspěšných bylo 13 projektů - tři z nich vykazovaly formální nedostatky a na zbytek nebyl dostatek prostředků.

reklama