https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stredocesky-kraj-rozdeli-na-podporu-malych-vodnich-ploch-26-5-milionu-korun
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Středočeský kraj rozdělí na podporu malých vodních ploch 26,5 milionu korun

10.6.2026 19:08 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Středočeský kraj rozdělí 26,5 milionu korun na obnovu malých vodních ploch. Projekty mají přispět k lepšímu hospodaření s vodou, zejména k zadržování vody v krajině a zvýšení její retenční schopnosti. Rozdělení dotací mezi 23 projektů převážně měst a obcí schválili zastupitelé kraje, informovala za hejtmanství Zuzana Žídková.
 
Obec Nový Dům na Rakovnicku získá 1,5 milionu korun na opravu rybníka u kostela, podobnou částku dostane Krásná Ves na Mladoboleslavsku na obnovu vodní nádrže. "Za zmínku určitě stojí i rekonstrukce vodní nádrže v Doubku nebo Martinovského rybníka v Zárybech. Významnou podporu získá také projekt Komplexní revitalizace rybníka Podlužany pro stabilizaci vodního režimu v povodí Mrliny, který přispěje ke zlepšení retenční schopnosti krajiny a stabilizaci místních vodních poměrů," uvedla radní pro životní prostředí Jindřiška Romba (STAN).

Středočeský kraj podporuje vodní hospodářství v regionu v několika oblastech. Kromě příspěvku na stavbu nových rybníků a malých vodních nádrží podporuje opravy a obnovu stávajících rybníků a nádrží i vznik a obnovu mokřadů a tůní.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lesy ČR upravily úsek potoka Hruškovice na Hodonínsku Foto: Lesy ČR Lesy ČR upravily úsek potoka Hruškovice na Hodonínsku. Vzniklo tu šest tůní Foto: Kichigin Shutterstock Korytu Bílé Nisy a okolí chce Jablonec nad Nisou vrátit přírodní charakter Lipenská přehrada Foto: pxhere Kvalitu vody v lipenské přehradě podle studie ovlivňuje fosfor z rašelinišť

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist