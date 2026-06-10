Středočeský kraj rozdělí na podporu malých vodních ploch 26,5 milionu korun
10.6.2026 19:08 | PRAHA (ČTK)
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Středočeský kraj podporuje vodní hospodářství v regionu v několika oblastech. Kromě příspěvku na stavbu nových rybníků a malých vodních nádrží podporuje opravy a obnovu stávajících rybníků a nádrží i vznik a obnovu mokřadů a tůní.
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