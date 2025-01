Středočeští krajští zastupitelé odmítli nesouhlas se zřízením NP Křivoklátsko

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Středočeští krajští zastupitelé dnes odmítli hlasováním návrh, který by vyjádřil nesouhlas se zřízením zamýšleného NP Křivoklátsko. Většina zastupitelů, 26, se zdržela. Byli mezi nimi zástupci koalice i opozice. Pro odmítnutí parku jich bylo 23, a to z řad opozice. Šest zastupitelů STAN bylo přímo proti návrhu. Hlasování navrhl opoziční zastupitel Tomáš Doležal (SPD). Hejtmanství vede od podzimních voleb koalice Spolu a STAN. V předchozím vedení kraje, které vznik parku podpořilo, byli zástupci STAN, ODS, Pirátů a Spojenců. Podle krajské radní pro životní prostředí Jindřišky Romby (STAN) není třeba usnesení přijímat, protože rozhodnutí o NP je v rukách státu.Vláda v prosinci podpořila návrh na vyhlášení parku. Cílem má být posílení ochrany a biodiverzity v oblasti, podle obcí k tomu ale není třeba vyhlašovat národní park.

Doležal dnes poukázal na řadu argumentů pro i proti zřízení parku. "Nejde nám o to se vzájemně přesvědčovat, který z nich je víc relevantní," uvedl. Dodal, že by ale zastupitelé měli dát najevo, že vnímají nesouhlasný postoj téměř 30 obcí z Křivoklátska, které s procesem vyhlášení národního parku iniciovaným ministerstvem životního prostředí dlouhodobě nesouhlasí. K Doležalovu návrhu se připojili i další opoziční zastupitelé, například Zdeněk Štefek (Stačilo!), který též poukázal na negativní hlas obcí.

Proti návrhu, který vyjadřoval nesouhlas s vyhlášením, hlasovali hejtmanka Petra Pecková, Petr Borecký, Martin Čacký, Vlastislav Málek, Marek Michl a Milan Vácha (všichni STAN). Další zástupci starostů se zdrželi, stejně jako všichni krajští zastupitelé za ODS. Naopak všichni přítomní představitelé ANO návrh podpořili, stejně jako zástupci SPD a Stačilo!. Pecková dnes uvedla, že rozhodnutí je na odbornících a poslancích. "Nevidím prostor pro to, abychom rozhodovali," řekla. Hejtmančin náměstek Jan Skopeček (ODS) poznamenal, že návrh bude sledovat ve Sněmovně a bude se také zajímat o to, do jaké míry byly v návrhu vyslyšeny připomínky.

Vyhlášení národního parku nesplňuje podle představitelů obcí zákonné náležitosti a obyvatelé se obávají například regulace pohybu po území pro pěší i cyklisty, přílivu dalších turistů, jejichž počet už je podle řady starostů na hranici únosnosti. Zpráva MŽP o dopadech zamýšleného NP na region mimo jiné uvádí, že po vyhlášení NP lze očekávat zvýšení počtu návštěvníků téměř o 100 000 ročně.

NP Křivoklátsko má zabírat přes 100 kilometrů čtverečních, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. Chránit má zdejší rozmanité lesy, skály a suťoviska, stepi a další biotopy, kde žijí i desítky druhů ohrožených rostlin a živočichů.

