Pěstitelé ovoce musí o stromy pečovat, i když úroda nebude

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Středočeští pěstitelé ovoce musí o stromy pečovat, i když z nich letos po jarních mrazech nic nesklidí. Znamená to další výdaje, kompenzace zatím nedostali. V jablečných sadech v okolí Tuchorazi na Kolínsku pěstují na 220 hektarech půdy, letos z nich měli sklidit kolem 15 000 tun. Škody vyčíslili na 300 milionů korun. Do září bude společnost prodávat loňskou sklizeň. Ceny jablek se příští rok kvůli výpadku části české úrody zničené dubnovými mrazy zvýší nejméně o deset procent, řekl ČTK majitel společnosti Sady Tuchoraz a předseda družstva Bohemia Apple Robert Vyšata."Ceny jsou nyní poměrně stabilní a vydrží přibližně do poloviny září, do konce roku se pak drží spíš níže. Co se bude dít pak, není jasné, ale odhaduji, že v roce 2025 budou ceny za jablka vyšší minimálně o deset procent," míní Vyšata.

Ačkoli příští rok společnost nečeká žádný zisk, o stromy se musí dál starat. Pro zhruba pětinu zaměstnanců společnosti Sady Tuchoraz práce nebude nebo jen omezeně, dalším ji společnost pomáhá sehnat. Sady a distribuční společnost Bohemia Apple mají kolem 160 stálých zaměstnanců. Při sklizni se do prací zapojuje až 250 lidí. "Část zaměstnanců jsme již přesunuli do spřízněných okolních podniků, pro další zatím nějakou práci sháníme," řekl Vyšata. Přislíbené kompenzace od státu i pojišťovny očekává zhruba v srpnu. "Od pojišťovny už máme potvrzeno stoprocentní poškození úrody, ale zatím ještě nemáme ani zálohu na pojistné plnění," řekl Vyšata. Pojišťovna by podle něj měla kompenzovat škodu částkou 50 milionů korun.

Obavy, že by se v budoucnu podobné situace mohly vyskytovat častěji, Vyšata připouští. Snížení výměry sadů ale nyní nezvažují. "Zatím situaci pouze pozorujeme a soustředíme se na tento rok," řekl Vyšata. Pomoc přislíbená pěstitelům od státu bude podle Vyšaty pro další fungování společnosti zásadní. Zatím ale není jasné, v jaké výši a kdy by mohla přijít. Konkrétní částku, kterou mají pěstitelé dostat, vláda zatím nedohodla.

Rodinná farma Sady Vítov, jež pořádá samosběry třešní, višní, jablek a švestek, letos nesklidí nic. Pomrzlo 99 až 100 procent sklizně, řekl ČTK majitel sadů Petr Šrámek. Pro sadaře to ale neznamená volno. Musí zajistit postřiky proti strupovitosti, sekání trávy, opatření proti plevelu a podobně. Rozhodnutí o případných kompenzacích očekává na podzim, pojištění pro případ mrazů neměl. "Pojištění my máme jen na kroupy," uvedl Šrámek. Dodal, že pojištění na mráz nemají ani ostatní zemědělci v okolí. Problémem podle něj je, že starší stromy není ani možné pojistit a pro ty mladší je pojistné velmi drahé.

Zemědělci mají výdaje na pojištění, naftu, povinné odvody. Nyní je platí z peněžních rezerv. Podle Šrámka to znamená i zastavení Investic. "Teď momentálně nikdo kompenzace nemá žádné," řekl farmář, který hospodaří s manželkou, zaměstnance nemají.

Ministerstvo zemědělství už dříve uvedlo, že čeká na odpověď od Evropské komise, kterou ministr Marek Výborný (KDU-ČSL) požádal o příspěvek 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun). Ve srovnání s předchozím pětiletým průměrem se letos podle Ovocnářské unie pravděpodobně sklidí 22 procent jablek, 21 procent hrušek, v případě višní a třešní je to 16 procent. Výborný už dříve řekl, že se v Česku tento rok místo 138.000 tun ovoce sklidí asi 30.300 tun. Nejhorší sklizeň ovoce od 90. let byla v roce 2011, kdy činila 101.249 tun. Největší pojistitelé zemědělců už dříve odhadly pojištěné škody na zemědělských plodinách, nejvíce na ovoci, na stovky milionů korun.

reklama